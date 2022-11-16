Несмотря на то, что одни продавцы жилья в Ростове сегодня немного снижают, а другие наоборот, повышают стоимость продажи квартир, общая тенденция идет на снижение.
«Но это не более чем корректировка перегретого рынка. У нас же был огромный, неадекватный всплеск цен на жилье — один из самых высоких в России», - отмечает Андрей Фоменко.
По словам собеседника, больше всего пострадал сектор элитного жилья из-за неразберихи у инвесторов и состоятельных людей. Но сейчас и он постепенно восстанавливается. Наибольшим спросом, как и прежде, в Ростове пользуется недорогое жилье. От одного миллиона рублей (за комнату в коммуналке) до пяти миллионов рублей.
«Но этот сегмент всегда был самым востребованным», - резюмирует эксперт.