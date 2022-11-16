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Эксперт рассказал, что творится с ценами на жилье в Ростове

Сегодня, 13:19
Фото: FunNavigator/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
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Корректировка стоимости жилья наметилась в Ростове после неадекватного повышения цен, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости Андрей Фоменко.

Несмотря на то, что одни продавцы жилья в Ростове сегодня немного снижают, а другие наоборот, повышают стоимость продажи квартир, общая тенденция идет на снижение.

«Но это не более чем корректировка перегретого рынка. У нас же был огромный, неадекватный всплеск цен на жилье — один из самых высоких в России», - отмечает Андрей Фоменко.

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По словам собеседника, больше всего пострадал сектор элитного жилья из-за неразберихи у инвесторов и состоятельных людей. Но сейчас и он постепенно восстанавливается. Наибольшим спросом, как и прежде, в Ростове пользуется недорогое жилье. От одного миллиона рублей (за комнату в коммуналке) до пяти миллионов рублей.

«Но этот сегмент всегда был самым востребованным», - резюмирует эксперт.

 

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