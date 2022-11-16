По словам собеседника, больше всего пострадал сектор элитного жилья из-за неразберихи у инвесторов и состоятельных людей. Но сейчас и он постепенно восстанавливается. Наибольшим спросом, как и прежде, в Ростове пользуется недорогое жилье. От одного миллиона рублей (за комнату в коммуналке) до пяти миллионов рублей.