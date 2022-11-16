Футбол для всех: как ростовчанин с аутизмом Тигран Аведисьян стал лучшим вратарем

В далеком 2005 году новорожденному Артуру поставили диагноз "аутизм". Медзаключение, которое многие родители боятся услышать, не испугало маму Артура. Все силы она вложила в воспитание сына и помогла ему выйти на футбольное поле.
Вот уже больше года Тигран играет в команде по адаптивному футболу. Вместе с ним тренировки посещают ребята с различными ограничениями возможностей здоровья.
Юный ростовский футболист вспоминает, как в 2021 году он вместе с командой участвовал во всероссийском турнире специальной олимпиады по юнифайд-мини-футболу "Играй с нами".
Герой проекта рассказал, что самую большую поддержку ему оказывают мама и тренеры, которые дают возможность ребятам с ОВЗ играть в футбол как профессионалам.
Футбол, как считает Тигран, сильно изменил его жизнь: у ростовчанина появились новые друзья. А участие в соревнованиях подарило ему возможность путешествовать по Ростовской области и России. До конца 2022 года Тигран вместе с командой планирует поехать на очередной турнир.
Сердце юного футболиста бьется не только под восторг трибун, но и отбивает свой ритм в такт с барабанной дробью. Барабаны - вторая страсть Тиграна Аведисьяна. Герой проекта #безграничные_возможности2022 рассказывает, что успевает добиваться успехов и в искусстве: Тигран играет в ансамбле и часто участвует в музыкальных концертах.