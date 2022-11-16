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Футбол для всех: как ростовчанин с аутизмом Тигран Аведисьян стал лучшим вратарем

Сегодня, 14:29
Юный ростовчанин Тигран Аведисьян 17 лет борется с аутизмом. Не смотря на болезнь, мальчик упорно тренируется на футбольном поле, чтобы воплотить свою мечту в жизнь.

В далеком 2005 году новорожденному Артуру поставили диагноз "аутизм". Медзаключение, которое многие родители боятся услышать, не испугало маму Артура. Все силы она вложила в воспитание сына и помогла ему выйти на футбольное поле.

  • Я очень хотел заниматься футболом и мама долго искала для меня секцию, куда бы меня взяли, - рассказывает герой проекта #безграничные_возможности2022.

Вот уже больше года Тигран играет в команде по адаптивному футболу. Вместе с ним тренировки посещают ребята с различными ограничениями возможностей здоровья.

Юный ростовский футболист вспоминает, как в 2021 году он вместе с командой участвовал во всероссийском турнире специальной олимпиады по юнифайд-мини-футболу "Играй с нами".

  • Мне вручили кубок как лучшему вратарю,  - делится Тигран Аведисьян.

Герой проекта рассказал, что самую большую поддержку ему оказывают мама и тренеры, которые дают возможность ребятам с ОВЗ играть в футбол как профессионалам.

  • Чтобы добиться успеха - нужно упорно тренироваться и забивать много мячей, - уверен юноша.

Футбол, как считает Тигран, сильно изменил его жизнь: у ростовчанина появились новые друзья. А участие в соревнованиях подарило ему возможность путешествовать по Ростовской области и России. До конца 2022 года Тигран вместе с командой планирует поехать на очередной турнир.

Сердце юного футболиста бьется не только под восторг трибун, но и отбивает свой ритм в такт с барабанной дробью. Барабаны - вторая страсть Тиграна Аведисьяна. Герой проекта #безграничные_возможности2022 рассказывает, что успевает добиваться успехов и в искусстве: Тигран играет в ансамбле и часто участвует в музыкальных концертах.

  • Мы никогда не расстраиваемся, если у нас что-то не получается. Спорт нас мотивирует, - заявляет юный футболист и барабанщик из Ростова.
#Общество#Видео
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