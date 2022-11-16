Футбол для всех: как ростовчанин с аутизмом Тигран Аведисьян стал лучшим вратарем

Сердце юного футболиста бьется не только под восторг трибун, но и отбивает свой ритм в такт с барабанной дробью. Барабаны - вторая страсть Тиграна Аведисьяна. Герой проекта #безграничные_возможности2022 рассказывает, что успевает добиваться успехов и в искусстве: Тигран играет в ансамбле и часто участвует в музыкальных концертах.