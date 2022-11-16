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Городу Слободскому хотят присвоить звание "Город трудовой доблести"

Сегодня, 13:12
Фото: pxhere.com
Депутаты хотят отправить ходатайство президенту РФ с просьбой присвоить городу Слободскому (Кировская область) почетного звания «Город трудовой доблести».

По информации nation-news, председатель комитета по регламенту Роман Титов рассказал, что документ с обращением Слободской городской Думы уже направлен в Законодательное собрание. До этого была произведена объемная работа и собраны многочисленные подписи.

Данную инициативу внесла Слободская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Помимо этого, оформлена резолюция РАН о том, что вклад жителей Слободского в дело Победы, соответствует требованиям к почетному званию. Его присвоение назначается указом Президента России.

Большая часть депутатов одобрили инициативу Слободской гордумы. Рассмотрение вопроса планируется на пленарном заседании ЗакСа в конце ноября.

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