В Ростовской области уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя, его подозревают в совращении своей приемной дочери-подростка. Также у мужчины есть трое родных детей, которым от 10 до 16 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, уточняет «Комсомольская правда».
Девочка рано осталась без отца, родная мать ее бросила. Какое-то время воспитанием ребенка занималась бабушка. Пожилой женщине и внучке помогал и ныне подозреваемый в растлении последней. После смерти бабушки девочку забрали в детдом. Мужчина заявил, что тогда ему стало жалко ребенка, и он взял над ней опеку.
Супруги у подозреваемого не было, она утонула несколько лет назад. Приемная же дочь, по его словам, «была мудрой не по годам». Мужчина стал испытывать к ней отнюдь не отцовские чувства, а она, со слов подозреваемого, отвечала ему взаимностью. Более того, приемный отец хотел после совершеннолетия дочки жениться на ней. Однако этому не суждено было случиться, так как летом девочка умерла из-за проблем с сердцем.
Вскоре после этого об интимной связи взрослого мужчины со своей приемной дочкой узнали правоохранительные органы. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы до четырех лет, либо общественные работы.
Ранее в Неклиновском районе Ростовской области мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за сексуального насилия над своей дочерью.