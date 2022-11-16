Супруги у подозреваемого не было, она утонула несколько лет назад. Приемная же дочь, по его словам, «была мудрой не по годам». Мужчина стал испытывать к ней отнюдь не отцовские чувства, а она, со слов подозреваемого, отвечала ему взаимностью. Более того, приемный отец хотел после совершеннолетия дочки жениться на ней. Однако этому не суждено было случиться, так как летом девочка умерла из-за проблем с сердцем.