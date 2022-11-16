На улице Суворова за 11,7 миллиона рублей хотят продать дом 1917 года постройки. Его площадь составляет 101 квадратный метр, плюс идет участок в три сотки.
«Дом состоит из двух отдельных изолированных квартир с разными входами. Продаются обе квартиры», — объяснил продавец.
Он добавил, что в шаговой доступности находятся центральные улицы — Большая Садовая и Пушкинская.
На улице Закруткина можно приобрести двухэтажный дом за 10,5 миллиона рублей. Его площадь составляет 145 квадратных метров.
Здание расположено на участке 3,5 сотки. Всего предусмотрены три спальни, два санузла и большая столовая.
Изначально недвижимость выставили на продажу в 2021 году за 9,6 миллиона. Потом цену подняли до 11 миллионов и снизили на 500 тысяч рублей.
Это здание построили в 1919 году.
На улице Нансена продается построенный в 1940 году дом. В нем есть четыре комнаты, а высота потолков составляет 3,2 метра.
Вместе с домом идет участок в 3 сотки, на котором есть сарай. Но продать этот комплекс не могут с августа.
Изначально недвижимость стоила 7,5 миллиона рублей, сейчас ее хотят реализовать за 7 миллионов.
Дом, которому уже 122 года, продают на улице Розы Люксембург. Стоит он 2,5 миллиона рублей за 55 квадратных метров.
«Дом старый, деревянный, но в хорошем состоянии. Есть разрешение на строительство нового», — написал продавец.
Он добавил, что туалет находится на улице, а воду придется брать из колонки. Зато с веранды очень красивый вид на Дон.
На улице Лебединской продают половину дома, который построили в 1940 году. Общая площадь составляет около 50 квадратных метров.
«Двор нa два хозяина, общий вход. Состояние жилое, нужен ремонт», — сказано в объявлении.
Стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей.