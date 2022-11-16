rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как купить старинный дом в Ростове-на-Дону и почему они стоят миллионы

Сегодня, 07:02
Фото: Alexander Roumega/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Старинный дом в Ростове
В Ростове-на-Дону в продаже есть более 20 домов, построенных до 1950 года. Сколько они стоят и какую недвижимость предлагают, в материале RostovGazeta.

Дом за 16 млн рублей

На улице Суворова за 11,7 миллиона рублей хотят продать дом 1917 года постройки. Его площадь составляет 101 квадратный метр, плюс идет участок в три сотки.

«Дом состоит из двух отдельных изолированных квартир с разными входами. Продаются обе квартиры», — объяснил продавец.

Он добавил, что в шаговой доступности находятся центральные улицы — Большая Садовая и Пушкинская.

Дом за 10 млн

На улице Закруткина можно приобрести двухэтажный дом за 10,5 миллиона рублей. Его площадь составляет 145 квадратных метров.

В Ростове за 90,1 млн рублей продают разорившийся боулинг в ТРЦ «Горизонт»
Узнать подробнее

 

Здание расположено на участке 3,5 сотки. Всего предусмотрены три спальни, два санузла и большая столовая.

Изначально недвижимость выставили на продажу в 2021 году за 9,6 миллиона. Потом цену подняли до 11 миллионов и снизили на 500 тысяч рублей.

Это здание построили в 1919 году.

Дом 1940 года

На улице Нансена продается построенный в 1940 году дом. В нем есть четыре комнаты, а высота потолков составляет 3,2 метра.

Вместе с домом идет участок в 3 сотки, на котором есть сарай. Но продать этот комплекс не могут с августа.

Изначально недвижимость стоила 7,5 миллиона рублей, сейчас ее хотят реализовать за 7 миллионов.

Дом 1900 года

Дом, которому уже 122 года, продают на улице Розы Люксембург. Стоит он 2,5 миллиона рублей за 55 квадратных метров.

«Дом старый, деревянный, но в хорошем состоянии. Есть разрешение на строительство нового», — написал продавец.

Недостроенное офисное здание на Гвардейской площади Ростова продают за 800 млн рублей
Узнать подробнее

Он добавил, что туалет находится на улице, а воду придется брать из колонки. Зато с веранды очень красивый вид на Дон.

Полдома

На улице Лебединской продают половину дома, который построили в 1940 году. Общая площадь составляет около 50 квадратных метров.

«Двор нa два хозяина, общий вход. Состояние жилое, нужен ремонт», — сказано в объявлении.

Стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей.

Читайте также:
В Ростове за 90,1 млн рублей продают разорившийся боулинг в ТРЦ «Горизонт»Недостроенное офисное здание на Гвардейской площади Ростова продают за 800 млн рублейБНА «Траст» продал завод «Атакайцемент» за 4,4 млрд рублей
#Илья Протвинов#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дом#Продажа
Подпишитесь
У нас так не принято: в Ростове 21% компаний отказались от новогодних корпоративов
Сегодня, 11:36
Эксперт Фоменко рассказал, что стало с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации
Сегодня, 13:17
Глава СКР запросил доклад по отключению услуг ЖКХ на Кривошлыковском, 4 в Ростове
Сегодня, 13:13
Около 28% ростовчан заявили, что не любят снег
Сегодня, 12:31
Эксперт рассказал, что творится с ценами на жилье в Ростове
Сегодня, 16:19
Школьников и детсадовцев в Ростовской области кормили потенциально опасным мясом
Сегодня, 10:22