«Кладбищенские» остались в штаб-квартире
Белый крест на углу двух могильных плит и портрет на надгробии – все, что осталось от руководителя одной из самых жестоких преступных группировок в Ростове «Кладбищенские» Николая Скрипки.
Банда занималась рэкетом, «крышевала» крупных бизнесменов, выбивала долги и держала под контролем рынок ритуальных услуг. Штаб-квартира ОПГ находилась как раз там, где сейчас можно найти «Кладбищенцев» - на Северном кладбище. Группировкой некоторое время до 15 мая 1995 года руководил Николай Скрипка.
В 1995 главаря банды и его телохранителя Артура Маркарянца, который похоронен неподалеку, нашли убитыми в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Зорге. Следствию удалось установить, что в Скрипку выстрелили из автомата Калашникова, однако личность убийцы до сих пор неизвестна.
Убит «крысой»
Вторым руководителем «Кладбищенских» был Виктор Колтунов. Он покоится всего в 10 метрах от своего сообщника Николая. На надгробии Колтунов изображен в полный рост: крупный мужчина с серьезным выражением лица, в очках, спортивном костюме и светлых туфлях. Благодаря своему интеллигентному внешнему виду он заслужил прозвище «Доктор».
Однако проблемы Колтунов предпочитал решать не интеллектом, а силой. В начале 1990-х внутри сильнейшей ростовской ОПГ начался разлад. Один из участников, Станислав Бараков, начал присваивать деньги из «общей казны» в тайне от «Доктора» и Скрипки. Когда Бараков украл 50 тысяч долларов разом, Колтунов решил выяснить, кто из банды «крыса».
Бараков все же успел скрыться в Нальчике и нанял на «Доктора» киллера Михаила Уварова, как считало следствие, за 10 тысяч долларов. Тот хоть и не сразу нашел жертву, но с задачей справился. В Виктора Колтунова он выпустил 60 гильз, 56 из которых изрешетили главаря «Кладбищенских».
Жизнь в лагерях и смерть в мавзолее
Среди небедных, но все же более скромных по размеру памятников возвышается могила Мераба. Она похожа на миниатюрную аллею: между двух столбов с выгравированными на них воровскими четверостишиями и медальонами проложена гранитная дорожка, которая ведет мимо роскошного стола для поминок минимум на 8 персон к тройному надгробию Мананы Алавидзе, Давида Алавидзе и Мераба Бибилейшвли.
Ныне покойный владелец дорогостоящего участка земли у ворот Северного кладбища был уважаемым авторитетом для ростовских преступных кругов в 1990-х годах. Однако остаться «вором в законе» Мерабу Бибилейшвли не удалось. Последние годы вплоть до своей смерти в возрасте 37 лет он провел в батайской исправительной колонии №15. Не стало воровского авторитета в 2010 году. Анонимный источник RostovGazeta, который, по его словам, отбывал наказание в месте с Мерабом рассказал, что похороны были организованы «на широкую ногу».
Между жертвами и преступниками
Совсем рядом с главарями организованных преступных группировок покоятся их жертвы. Так, в полутора-метрах от шикарного захоронения Мераба приютилось небольшое надгробие ростовского банкира Дмитрия Уяса, история которого напоминает сюжет криминального триллера.
Вечером 21 декабря 1994 года прямо на пороге собственного дома на улице Добровольского Дмитрия похитили. Банк «Прогресс-2000», которым он руководил, пообещал вознаграждение тому, кто что-либо знает о местонахождении Уяса. Живым банкира так и не нашли.
Спустя почти 10 дней в Неклиновском районе Ростовской области, на окраине поселка Морской Чулек местные жители обнаружили горсть обгорелых человеческих останков. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что они действительно принадлежали банкиру. При этом Уяса похоронили только спустя 1,5 года после смерти. Долгое время на могиле банкира стоял покосившийся деревянный крест. Современное надгробие появилось только в начале 2000-х годов.
Все подозреваемые в убийстве банкира отрицали свою вину на суде. Только в 1997 году судья Вячеслав Повстангов вынес обвинительный приговор Станиславу Баракову, который также организовал заказное убийство Виктора Колтунова. Баракова осудили на 15 лет. Непосредственному убийце Уяса, все тому же киллеру Михаилу Уварову вынесли смертный приговор, но позднее его заменили на 15-летний срок лишения свободы.
Сегодня все они, и убийцы, и жертвы, захоронены практически в одном месте. Такова ирония судьбы.
(Информация для статьи взята из открытых источников).