Ныне покойный владелец дорогостоящего участка земли у ворот Северного кладбища был уважаемым авторитетом для ростовских преступных кругов в 1990-х годах. Однако остаться «вором в законе» Мерабу Бибилейшвли не удалось. Последние годы вплоть до своей смерти в возрасте 37 лет он провел в батайской исправительной колонии №15. Не стало воровского авторитета в 2010 году. Анонимный источник RostovGazeta, который, по его словам, отбывал наказание в месте с Мерабом рассказал, что похороны были организованы «на широкую ногу».