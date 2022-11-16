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Казачьи атаманы в Ростовской области будут отчитываться о своих доходах

Сегодня, 12:44
Фото: donland.ru
Казачья папаха
В России, в том числе Ростовской области, планируется обязать казачьих атаманов предоставлять сведения о своих доходах, сообщили в Совфеде.

На очередном заседании одобрили соответствующий федеральный закон. В нем говорится, что сведения о заработках должны предоставлять атаманы войсковых казачьих обществ, которые находятся в специальном государственном реестре.

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Отмечается, что всю информацию будут размещать в Интернете. Предстоит подавать данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сам закон разработали в соответствии с планом противодействия коррупции.

Ранее в Новочеркасске в зону СВО отправили еще одну группу казаков-добровольцев. Им передали теплые вещи, квадрокоптеры, рации, а также два бронеавтомобиля.

 

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