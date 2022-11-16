На очередном заседании одобрили соответствующий федеральный закон. В нем говорится, что сведения о заработках должны предоставлять атаманы войсковых казачьих обществ, которые находятся в специальном государственном реестре.
Отмечается, что всю информацию будут размещать в Интернете. Предстоит подавать данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Сам закон разработали в соответствии с планом противодействия коррупции.
Ранее в Новочеркасске в зону СВО отправили еще одну группу казаков-добровольцев. Им передали теплые вещи, квадрокоптеры, рации, а также два бронеавтомобиля.