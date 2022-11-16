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«Манчестер Юнайтед» рассматривает Мбаппе как замену Роналду

Сегодня, 17:18
Ещё одним вариантом на смену португальцу считается Осимхен.

Нападающий футбольного клуба  «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассматривается в качестве основного варианта для замены Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.

 

Английский клуб готов предложить переход Мбаппе уже этой зимой, поскольку не намерен ждать окончания контракта с Роналду летом 2023 года.

 

В случае невозможности такого варианта, манкунианцы рассматривают и иной вариант развития событий — переход нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

 

Руководство английского клуба намерено избавится от Роналду как можно скорее, после скандального интервью португальца.

#Спорт
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