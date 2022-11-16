«Манчестер Юнайтед» рассматривает Мбаппе как замену Роналду

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассматривается в качестве основного варианта для замены Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.
Английский клуб готов предложить переход Мбаппе уже этой зимой, поскольку не намерен ждать окончания контракта с Роналду летом 2023 года.
В случае невозможности такого варианта, манкунианцы рассматривают и иной вариант развития событий — переход нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Руководство английского клуба намерено избавится от Роналду как можно скорее, после скандального интервью португальца.