«Манчестер Юнайтед» рассматривает Мбаппе как замену Роналду

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассматривается в качестве основного варианта для замены Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.