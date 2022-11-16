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На 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону обокрали 20 автомобилей ночью 16 ноября

Сегодня, 11:36
Фото: Группа ВК Это Ростов
Автовор обокрал машину в Ростове
В Ростове-на-Дону на улице 2-й Краснодарской неизвестный обокрал более 20 машин, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане рассказали, что работа автовора попала на записи камер видеонаблюдения. В ролике видно мужчину, который подходил к припаркованным машинам и просвечивал фонариком через лобовое стекло.

После этого неизвестный пытался открыть двери автомобилей. По словам очевидцев, в ночь на 16 ноября обокрали более 20 машин.

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«Вообще странная затея оставлять автомобиль на улице в ночное время. Охраняемые стоянки же есть», — заявили в комментариях горожане.

«А что сигнализацию поставить денег не хватает?», — интересуются ростовчане.

«Да что толку от камер — все равно лицо не определить», — прозвучало в комментариях.

Официальной информации о случившемся не поступило, она уточняется.

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