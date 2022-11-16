На 2-й Краснодарской в Ростове-на-Дону обокрали 20 автомобилей ночью 16 ноября

Ростовчане рассказали, что работа автовора попала на записи камер видеонаблюдения. В ролике видно мужчину, который подходил к припаркованным машинам и просвечивал фонариком через лобовое стекло.
После этого неизвестный пытался открыть двери автомобилей. По словам очевидцев, в ночь на 16 ноября обокрали более 20 машин.
«Вообще странная затея оставлять автомобиль на улице в ночное время. Охраняемые стоянки же есть», — заявили в комментариях горожане.
«А что сигнализацию поставить денег не хватает?», — интересуются ростовчане.
«Да что толку от камер — все равно лицо не определить», — прозвучало в комментариях.
Официальной информации о случившемся не поступило, она уточняется.
Ранее в Ростовской области бизнесвумен украла 3,8 млн рублей на озеленении хуторских дорог.