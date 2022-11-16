Всего участниками опроса стали более 400 человек, которым задали один вопрос. У них поинтересовались, какую зиму они хотят видеть.
Большинство респондентов заявили, что любят снег и выразили надежду, зима будет снежной. Так ответили 59% опрошенных горожан.
Еще 28% ростовчан считают, что лучше бы снега не было вообще. Остальные 13% сообщили о том, что зима в Ростове их полностью устраивает.
«Уже привыкли к бесснежной зиме и постоянному гололеду», — заявляли ростовчане.
«Если выпадет много снега, весной будет много зелени, сирени и урожая на полях. А снег почистим, не привыкать», — рассказали читатели.
Ранее климатолог Иошпа предупредил всех жителей в Ростовской области о холодной зиме.