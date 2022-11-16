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Около 28% ростовчан заявили, что не любят снег

Сегодня, 09:31
Фото: 1MI
Девушка зимой
В ходе проведенного редакцией RostovGazeta опроса выяснилось, что 28% жителей Ростова-на-Дону не любят снег.
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Всего участниками опроса стали более 400 человек, которым задали один вопрос. У них поинтересовались, какую зиму они хотят видеть.

Большинство респондентов заявили, что любят снег и выразили надежду, зима будет снежной. Так ответили 59% опрошенных горожан.

Еще 28% ростовчан считают, что лучше бы снега не было вообще. Остальные 13% сообщили о том, что зима в Ростове их полностью устраивает.

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«Уже привыкли к бесснежной зиме и постоянному гололеду», — заявляли ростовчане.

«Если выпадет много снега, весной будет много зелени, сирени и урожая на полях. А снег почистим, не привыкать», — рассказали читатели.

Ранее климатолог Иошпа предупредил всех жителей в Ростовской области о холодной зиме.


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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Зима#Погода#Илья Протвинов
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