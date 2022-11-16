Пациента с тяжелой онкологией удерживают в ростовской тюремной больнице

По словам родных, у пенсионера Николая Новикова диагностирован рак с метастазами. Это заболевание, согласно перечню Постановления Правительства № 3, требует освобождения заключенного из под стражи.
«Мы предоставили все необходимые документы, подтверждающие диагноз Новикова. Но их не учли», - отмечает зять заключенного Алексей.
Родственники рассказывают, что с апреля 2022 года Николай Новиков находится под стражей. Его здоровью угрожает опасность из-за отсутствия требуемой медицинской помощи.
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