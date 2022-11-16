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Пациента с тяжелой онкологией удерживают в ростовской тюремной больнице

Сегодня, 06:35
Фото: Яндекс.Карты
МОТБ-19 в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратились родственники пенсионера Николая Новикова. Они пожаловались на то, что тяжелобольного человека удерживают в местах лишения свободы незаконно.

По словам родных, у пенсионера Николая Новикова диагностирован рак с метастазами. Это заболевание, согласно перечню Постановления Правительства № 3, требует освобождения заключенного из под стражи.

«Мы предоставили все необходимые документы, подтверждающие диагноз Новикова. Но их не учли», - отмечает зять заключенного Алексей.

Родственники рассказывают, что с апреля 2022 года Николай Новиков находится под стражей. Его здоровью угрожает опасность из-за отсутствия требуемой медицинской помощи.

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