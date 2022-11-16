Ростовчане заявили о найденном теле человека на пригородном автовокзале

Местный житель заметил сидящего в необычной позе на лавочке мужчину. Он подошел, чтобы его разбудить и при необходимости оказать помощь.
«Он вообще не реагировал на меня. Мы вызвали скорую, прибывшие врачи заявили, что человек мертв, как минимум два часа», — заявил автор.
Пользователи в комментариях огорчились, что длительное время к человеку никто не подходил. Некоторые начали критиковать автора, что он все снимал на телефон.
«Какие люди вокруг бессердечные. Кроме этого прохожего два часа никто не обращал внимания», — пишут пользователи в комментариях.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги.