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Ростовчане заявили о найденном теле человека на пригородном автовокзале

Сегодня, 04:47
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на территории пригородного автовокзала обнаружили тело мужчины, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель заметил сидящего в необычной позе на лавочке мужчину. Он подошел, чтобы его разбудить и при необходимости оказать помощь.

«Он вообще не реагировал на меня. Мы вызвали скорую, прибывшие врачи заявили, что человек мертв, как минимум два часа», — заявил автор.

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Пользователи в комментариях огорчились, что длительное время к человеку никто не подходил. Некоторые начали критиковать автора, что он все снимал на телефон.

«Какие люди вокруг бессердечные. Кроме этого прохожего два часа никто не обращал внимания», — пишут пользователи в комментариях.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги.

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