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Ростовчанин в Белгороде рассказал об обстрелах города

Сегодня, 04:54
Фото: 1mi

Ростовчанин, находящийся в Белгороде, рассказал о постоянных обстрелах города

В Белгороде периодически слышны звуки, напоминающие взрывы от ракет, сообщил корреспонденту RostovGazeta находящийся в городе ростовчанин.

Местные жители ведут себя спокойно и паники среди них не наблюдается. По словам собеседника, иногда слышны звуки взрывов на приграничной территории.  

"Иногда срабатывает система ПВО. А в городе Грайворон людям несколько раз приходилось спускаться в подвал из-за раздающегося свиста над головами", - рассказал ростовчанин. 

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Он добавил, что неспокойная обстановка сложилась и в городе Шебекино. По его данным, якобы идет стрельба по населенному пункту из артиллерии.

Собеседник уточнил, что несмотря на сложившуюся обстановку, люди остаются в Белгороде и уезжают только единицы. У многих здесь рабочие места.

«Да и в целом у нас спокойнее, чем на приграничных территориях», — подытожил ростовчанин.

Добавим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неоднократно писал в Telegram об обстрелах. В последней записи говорится о гибели двух человек при нападении на город Шебекино. 

Кроме того, Гладков заявлял, что в Грайворонском городском округе ПВО сбили ракету.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Украина готовится к диверсиям в городах в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Обстрел#Белгород#Ростов-на-Дону#Происшествия
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