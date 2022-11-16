Местные жители ведут себя спокойно и паники среди них не наблюдается. По словам собеседника, иногда слышны звуки взрывов на приграничной территории.
"Иногда срабатывает система ПВО. А в городе Грайворон людям несколько раз приходилось спускаться в подвал из-за раздающегося свиста над головами", - рассказал ростовчанин.
Он добавил, что неспокойная обстановка сложилась и в городе Шебекино. По его данным, якобы идет стрельба по населенному пункту из артиллерии.
Собеседник уточнил, что несмотря на сложившуюся обстановку, люди остаются в Белгороде и уезжают только единицы. У многих здесь рабочие места.
«Да и в целом у нас спокойнее, чем на приграничных территориях», — подытожил ростовчанин.
Добавим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков неоднократно писал в Telegram об обстрелах. В последней записи говорится о гибели двух человек при нападении на город Шебекино.
Кроме того, Гладков заявлял, что в Грайворонском городском округе ПВО сбили ракету.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Украина готовится к диверсиям в городах в Ростовской области.