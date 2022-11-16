Сотрудники гидрометцентра напомнили, что в течение дня в среду, 16 ноября, в Ростовской области ожидаются дожди с мокрым снегом. Дончан предупредили, что до конца рабочей недели на дорогах будет возникать гололедица и изморозь, а потому водителям и пешеходам следует проявить осторожность. Вместе с этим синоптики сообщают о сильном ветре скоростью до 14 метров в секунду и ночных заморозках до — 8 градусов.