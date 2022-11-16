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Ростовскую область накроет мокрым снегом с 16 по 18 ноября

Сегодня, 11:07
Фото: donland.ru
Последствия снегопада в Ростовской области
В Ростовской области из-за перепада температур и резкого похолодания ожидаются обильные осадки в виде дождей и мокрого снега с 16 по 18 ноября, об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
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Погода

Сотрудники гидрометцентра напомнили, что в течение дня в среду, 16 ноября, в Ростовской области ожидаются дожди с мокрым снегом. Дончан предупредили, что до конца рабочей недели на дорогах будет возникать гололедица и изморозь, а потому водителям и пешеходам следует проявить осторожность. Вместе с этим синоптики сообщают о сильном ветре скоростью до 14 метров в секунду и ночных заморозках до — 8 градусов.

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Такая погода сохранится вплоть до вечера пятницы, 18 ноября, когда регион накроет сильными дождями и мокрым снегом. В это время ожидается налипание мокрого снега на ветки деревьев и провода, чтобы может привести к их обрыву, поэтому жителям следует сократить время пребывания на улице и проявить осторожность и внимание.   

Ранее жителей Ростовской области предупредили о снегопадах. 

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