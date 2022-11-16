Стали известны подробности ДТП с автобусом и пятью пострадавшими на РИИЖТ в Ростове

Вечером 16 ноября в Ростове на улице Шеболдаева произошло крупное ДТП с участием автобуса. 46-летний водитель автобуса № 47 не справился с управлением, снес железное ограждение и влетел в подземный переход. Удар был настолько сильным, что правая часть лобового стекла и дверь автобуса превратились в груду металла и стекла.