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Posted 16 ноября 2022, 17:50

Published 16 ноября 2022, 17:50

Modified 16 ноября 2022, 17:52

Updated 16 ноября 2022, 17:52

Стали известны подробности ДТП с автобусом и пятью пострадавшими на РИИЖТ в Ростове

16 ноября 2022, 17:50
В результате ДТП на Шеболдаева в Ростове травмы получили пять человек, уточнили в ГИБДД России по региону.

Вечером 16 ноября в Ростове на улице Шеболдаева произошло крупное ДТП с участием автобуса. 46-летний водитель автобуса № 47 не справился с управлением, снес железное ограждение и влетел в подземный переход. Удар был настолько сильным, что правая часть лобового стекла и дверь автобуса превратились в груду металла и стекла.

В момент аварии в салоне находились 15 человек. Пять из них, включая водителя, получили травмы.

В Ростове автобус № 47 протаранил железную ограду и влетел в подземный переход
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Правоохранительные органы продолжают устанавливать все подробности ДТП.

Ранее очевидцы происшествия сообщали о машинах реанимации, забравших трех человек с травмами головы и ног.

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