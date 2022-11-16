Напомним, крупное ДТП произошло 16 ноября на улице Шеболдаева. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением, снес металлические ограждения и въехал в подземный пешеходный переход. От удара автобус значительно пострадал.
В результате травмы различной степени тяжести получили шесть человек. При этом в региональном ГИБДД сообщают о пяти пострадавших.
По словам сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, четверых взрослых доставили в БСМП, а несовершеннолетних - в Ростовскую областную клиническую больницу.
Информация уточняется и дополняется.