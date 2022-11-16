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Стало известно, куда госпитализировали пострадавших в ДТП с автобусом в Ростове

Сегодня, 18:06
Фото: ГУ ГИБДД по Ростовской области
В ДТП с участием автобуса № 47 в Ростове-на-Дону пострадали четверо взрослых и двое подростков, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Напомним, крупное ДТП произошло 16 ноября на улице Шеболдаева. Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением, снес металлические ограждения и въехал в подземный пешеходный переход. От удара автобус значительно пострадал.

В результате травмы различной степени тяжести получили шесть человек. При этом в региональном ГИБДД сообщают о пяти пострадавших

Стали известны подробности ДТП с автобусом и пятью пострадавшими на РИИЖТ в Ростове
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По словам сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, четверых взрослых доставили в БСМП, а несовершеннолетних - в Ростовскую областную клиническую больницу.

Информация уточняется и дополняется.

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