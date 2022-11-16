«Траст» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складской недвижимости

«Сделка по покупке этого комплекса, по оценке экспертов, вошла в топ-5 сделок по продаже складов в 2022 году, исходя из площади объекта. Удачное расположение, близость к аэропорту Шереметьево, наличие собственной ж/д ветки и подъездных путей для автотранспорта, позволит инвестору построить в этой локации полноценный логистический объект. Это еще одна сделка по продаже недвижимости в этом году, которая позволит нам выполнить наш план по сборам», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.