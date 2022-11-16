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Тревожные сирены снова включат в Ростове с 17 ноября

Сегодня, 17:10
Фото: Wikipedia.org
С 17 ноября по 5 декабря в Ростове будут для проверки включать сирены системы оповещения, сообщила городская администрация.

В Ростове с 17 ноября по 5 декабря будут проводиться работы по техническому обслуживанию систем экстренного оповещения населения. В городе будут временно включать электросирены. Уточняется, что звук на них будут проверять в течение 30 секунд.

Горожан попросили с понимаем отнестись к возможным неудобствам и не паниковать в случае экстренного звукового сигнала.

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Ранее ростовские власти обещали установить в городе шесть новых сирен. Это решено было сделать после неудачных учений гражданской обороны, в ходе которых ростовчане жаловались на тихий звук систем оповещения.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Алина Заярная
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