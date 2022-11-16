Туристов в ЯНАО ждет гостевой чум

На выделенные деньги для организации бизнеса Валентина Михневич приобрела материалы для строительства чума. Своими руками она изготовила внутреннее убранство помещения. Совсем скоро ее утепленный чум сможет принять гостей. Помимо знакомства с материальной культурой края, туристы попробуют национальные блюда коренных народов Севера. Также их ждут мастер-классы по изготовлению традиционных сувениров.