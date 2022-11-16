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Туристов в ЯНАО ждет гостевой чум

Сегодня, 11:50
Многодетная семья из Салехарда строит для туристов чум, в котором гости смогут познакомиться с бытовой культурой Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как пишет Infox, инициатором проекта стала Валентина Михневич, мама пяти детей из Салехарда. Михневич заключила с органами соцзащиты контракт, который позволяет ей открыть собственный турбизнес.

На выделенные деньги для организации бизнеса Валентина Михневич приобрела материалы для строительства чума. Своими руками она изготовила внутреннее убранство помещения. Совсем скоро ее утепленный чум сможет принять гостей. Помимо знакомства с материальной культурой края, туристы попробуют национальные блюда коренных народов Севера. Также их ждут мастер-классы по изготовлению традиционных сувениров.

 

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