Портал трудоустройства опросил тысячу респондентов из 289 городов страны, чтобы выяснить, как работающие россияне планируют отметить новый год в коллективе.
Результаты опроса оказались неожиданными — сотрудники каждой пятой компании заявили, что корпоратива в их организации не будет. При этом 10% опрошенных объяснили, что причина этого — отсутствие обычая отмечать Новый год с коллегами, а еще 11% респондентов сослались на финансовые трудности в их компании.
Тем временем работники каждой четвертой компании заявили, что будут отмечать корпоратив в офисе (24%), а еще 19% собираются провести вечер с коллегами в ресторане.
Еще треть опрошенных заявили, что их руководство до сих пор не определилось с форматом праздника, и будет ли корпоратив вообще. Для сравнения — в прошлом году о планах на Новый год не могли рассказать 37% опрошенных.
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