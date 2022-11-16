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У нас так не принято: в Ростове 21% компаний отказались от новогодних корпоративов

Сегодня, 08:36
Фото: donland.ru
Новогодние занятия спортом

Больше 20% компаний в Ростове отказались от новогоднего корпоратива в 2022 году

В Ростове каждая пятая компания не станет проводить новогодние корпоративы из-за экономических проблем и отсутствия сложившейся традиции, об этом сообщил портал Superjob.

Портал трудоустройства опросил тысячу респондентов из 289 городов страны, чтобы выяснить, как работающие россияне планируют отметить новый год в коллективе. 

Результаты опроса оказались неожиданными — сотрудники каждой пятой компании заявили, что корпоратива в их организации не будет. При этом 10% опрошенных объяснили, что причина этого — отсутствие обычая отмечать Новый год с коллегами, а еще 11% респондентов сослались на финансовые трудности в их компании. 

Тем временем работники каждой четвертой компании заявили, что будут отмечать корпоратив в офисе (24%), а еще 19% собираются провести вечер с коллегами в ресторане. 

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Еще треть опрошенных заявили, что их руководство до сих пор не определилось с форматом праздника, и будет ли корпоратив вообще. Для сравнения — в прошлом году о планах на Новый год не могли рассказать 37% опрошенных. 

Ранее стало известно, сколько в Ростове потратят на украшение улиц к празднованию Нового года. 

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