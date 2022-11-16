Урбанист Зайцев рассказал о главной проблеме уборки снега в Ростове

В конце недели синоптики ожидают в Ростове первый снег. А ростовчане опасаются привычного в зимний период гололеда.
«Песок и пескосоляную смесь против гололеда в нашем городе перестали использовать несколько лет назад. Жители Ростова хорошо помнят, сколько грязи оставалось весной. И основной причиной этому был песок», - отмечает Артемий.
В борьбе с гололедом основные улицы города стали посыпать солью. Однако, по словам урбаниста, соль «убивает» газоны, поэтому сейчас ее тоже стараются не использовать. Разве что применяют солевые реагенты на подъемах дорог.
«Единственным правильным способом для борьбы с гололедицей, чтобы люди не травмировались, а автомобили не скользили, является уборка снега сразу, пока идет снегопад. Для этого надо привлекать всевозможные силы», - делится мнением собеседник.
Но далеко не везде, по словам спикера, снег успевают убирать. Он тает днем, а ночью вода замерзает.
«Теперь мы падаем чаще. Но чтобы избежать этого, у меня, например, есть ледоступы, которые надеваются на обувь», - резюмирует урбанист.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на уборку семи районов Ростова от снега потратят более 66 миллионов рублей.