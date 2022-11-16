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Урбанист Зайцев рассказал о главной проблеме уборки снега в Ростове

Сегодня, 11:38
Фото: mil.ru
Автомобиль застрял в снегу
Чтобы люди не травмировались, а автомобили не скользили, убирать снег надо сразу, когда идет снегопад, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

В конце недели синоптики ожидают в Ростове первый снег. А ростовчане опасаются привычного в зимний период гололеда.

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«Песок и пескосоляную смесь против гололеда в нашем городе перестали использовать несколько лет назад. Жители Ростова хорошо помнят, сколько грязи оставалось весной. И основной причиной этому был песок», - отмечает Артемий.

В борьбе с гололедом основные улицы города стали посыпать солью. Однако, по словам урбаниста, соль «убивает» газоны, поэтому сейчас ее тоже стараются не использовать. Разве что применяют солевые реагенты на подъемах дорог. 

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«Единственным правильным способом для борьбы с гололедицей, чтобы люди не травмировались, а автомобили не скользили, является уборка снега сразу, пока идет снегопад. Для этого надо привлекать всевозможные силы», - делится мнением собеседник.

Но далеко не везде, по словам спикера, снег успевают убирать. Он тает днем, а ночью вода замерзает.

«Теперь мы падаем чаще. Но чтобы избежать этого, у меня, например, есть ледоступы, которые надеваются на обувь», - резюмирует урбанист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на уборку семи районов Ростова от снега потратят более 66 миллионов рублей.

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