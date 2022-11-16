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В МЧС сообщили о шести пострадавших в ДТП с автобусом № 47 у РИИЖТа в Ростове

Сегодня, 18:14
Фото: Социальные сети
Шесть человек получили травмы в дорожной аварии на улице Шеболдаева в Ростове 16 ноября, сообщили в МЧС России по региону.

Вечером 16 ноября в районе РИИЖТ в Ростове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 47. По предварительной информации, водитель, не справившись с управлением, снес железные ограждения и врезался в подземный переход.

МЧС сообщает о шести пострадавших в результате аварии. Эту же цифру приводит сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Среди госпитализированных четверо взрослых и двое подростков. У всех пострадавших травмы различной степени тяжести.

Стали известны подробности ДТП с автобусом и пятью пострадавшими на РИИЖТ в Ростове
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ГИБДД продолжает устанавливать все обстоятельства жуткого происшествия.

Ранее очевидцы сообщали, что реанимация забирала пострадавших с места аварии.

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