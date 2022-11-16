Вечером 16 ноября в районе РИИЖТ в Ростове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 47. По предварительной информации, водитель, не справившись с управлением, снес железные ограждения и врезался в подземный переход.
МЧС сообщает о шести пострадавших в результате аварии. Эту же цифру приводит сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Среди госпитализированных четверо взрослых и двое подростков. У всех пострадавших травмы различной степени тяжести.
ГИБДД продолжает устанавливать все обстоятельства жуткого происшествия.
Ранее очевидцы сообщали, что реанимация забирала пострадавших с места аварии.