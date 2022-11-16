Во вторник, 15 ноября, в 15.45 мск в Ростове на улице 2-й Краснодарской, 80 62-летний водитель на кроссовере Audi сбил 15-летнего подростка.
Автомобиль направлялся в сторону Извилистой, когда перед ним на дорогу выскочила несовершеннолетняя ростовчанка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте, когда ее сбили. Ей потребовалась помощь медиков.
Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове сбили другого 14-летнего мальчика, который поленился дойти до светофора и решил перейти улицу на неразрешенном участке.