rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове девочка-подросток попала под колеса кроссовера 15 ноября

Сегодня, 10:28
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
Ауди сбила девочку в Ростове
В Ростове подросток попала в больницу после того, как ее сбил водитель на иномарке, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Во вторник, 15 ноября, в 15.45 мск в Ростове на улице 2-й Краснодарской, 80 62-летний водитель на кроссовере Audi сбил 15-летнего подростка. 

Автомобиль направлялся в сторону Извилистой, когда перед ним на дорогу выскочила несовершеннолетняя ростовчанка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте, когда ее сбили. Ей потребовалась помощь медиков. 

Четыре человека, среди них подросток, попали в больницу после ДТП в Ростове 1 ноября
Узнать подробнее

Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии. 

Ранее в Ростове сбили другого 14-летнего мальчика, который поленился дойти до светофора и решил перейти улицу на неразрешенном участке. 

 

Читайте также:
В Ростовской области подростки ночью катались на машине и врезались в столбВ Ростове врачи спасли подростка, которому медведица прокусила палецВ центре Ростова иномарка сбила подростка на электросамокате
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Дорога#Дети#Дтп#Надежда Пустяк
Подпишитесь
У нас так не принято: в Ростове 21% компаний отказались от новогодних корпоративов
Сегодня, 11:36
Эксперт Фоменко рассказал, что стало с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации
Сегодня, 13:17
Глава СКР запросил доклад по отключению услуг ЖКХ на Кривошлыковском, 4 в Ростове
Сегодня, 13:13
Около 28% ростовчан заявили, что не любят снег
Сегодня, 12:31
Эксперт рассказал, что творится с ценами на жилье в Ростове
Сегодня, 16:19
Школьников и детсадовцев в Ростовской области кормили потенциально опасным мясом
Сегодня, 10:22