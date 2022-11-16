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В Ростовской области оформили первое электронное свидетельство о рождении ребенка

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Новорожденный
В Ростовской области теперь зарегистрировать рождение ребенка можно без посещения ЗАГСа, сообщили в правительстве региона.

Это возможно за счет суперсервиса "Рождение ребенка" на портале госуслуг. Нужно заполнить заявление и документ придет в личный кабинет. 

Замгубернатора Артем Хохлов рассказал, что в регионе уже оформили первое электронное свидетельство. ЗАГС самостоятельно зарегистрирует рождение ребенка без присутствия родителей. 

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Отмечается, что при желании свидетельство можно получить в бумажном виде. 

Напомним, что на 10% сократилась рождаемость в Ростовской области в 2022 году. В этом году появились на свет 2,9 тысячи детей. 

 

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