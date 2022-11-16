В Ростовской области оформили первое электронное свидетельство о рождении ребенка

Это возможно за счет суперсервиса "Рождение ребенка" на портале госуслуг. Нужно заполнить заявление и документ придет в личный кабинет.
Замгубернатора Артем Хохлов рассказал, что в регионе уже оформили первое электронное свидетельство. ЗАГС самостоятельно зарегистрирует рождение ребенка без присутствия родителей.
Отмечается, что при желании свидетельство можно получить в бумажном виде.
Напомним, что на 10% сократилась рождаемость в Ростовской области в 2022 году. В этом году появились на свет 2,9 тысячи детей.