В надзорном органе поделились результатами еженедельного мониторинга эпидемиологической обстановки и сообщили, что на 45-й неделе года с 7 по 13 ноября в Ростовской области показатели заболеваемости достигли 16,3 тысячи случаев заражения. Это, примерно, 39 больных на 10 тысяч жителей, что ниже допустимого эпидпорога всего на 2,5%. Кроме того, сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость подскочила сразу на 8,9%.
Сейчас в лабораториях уже закончили исследования проб клинических материалов и выяснили, что в Ростовской области больше всего случаев болезни пришлись на РС-вирус — 18 из 54 больных. За ним последовали риновирусы — 15 случаев, потом метапревмомирус — восемь случаев заболевания, а также аденовирусы, бокавирусы, парагриппы и один случай коронавируса.
Ранее стало известно, сколько жителей Ростовской области выступают против вакцинации от гриппа.