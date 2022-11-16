rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области ОРВИ заболели более 16,3 тысячи жителей

Сегодня, 07:49
Фото: unsplash.com
Коридор в больнице

Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области выросла почти на 9 % в ноябре

В Ростовской области зафиксировали вспышку ОРВИ в начале ноября, об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.

В надзорном органе поделились результатами еженедельного мониторинга эпидемиологической обстановки и сообщили, что на 45-й неделе года с 7 по 13 ноября в Ростовской области показатели заболеваемости достигли 16,3 тысячи случаев заражения. Это, примерно, 39 больных на 10 тысяч жителей, что ниже допустимого эпидпорога всего на 2,5%. Кроме того, сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость подскочила сразу на 8,9%.

Власти Ростовской области потратят на вакцины от гриппа 18 млн рублей
Узнать подробнее

Сейчас в лабораториях уже закончили исследования проб клинических материалов и выяснили, что в Ростовской области больше всего случаев болезни пришлись на РС-вирус — 18 из 54 больных. За ним последовали риновирусы — 15 случаев, потом метапревмомирус — восемь случаев заболевания, а также аденовирусы, бокавирусы, парагриппы и один случай коронавируса. 

Ранее стало известно, сколько жителей Ростовской области выступают против вакцинации от гриппа.

Читайте также:
Опрос: большинство россиян лечат ОРВИ и ковид противовирусными препаратамиВ Ростовской области эпидпорог по ОРВИ превышен более чем на 11%Инфекционные койки могут развернуть в Ростовской области из-за вспышки ОРВИ
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Азов#Волгодонск#Батайск#Аксай#Каменск-Шахтинский#Шахты#Новочеркасск#Происшествие#Здоровье
Подпишитесь
У нас так не принято: в Ростове 21% компаний отказались от новогодних корпоративов
Сегодня, 11:36
Эксперт Фоменко рассказал, что стало с квартирами ростовчан, уехавших от мобилизации
Сегодня, 13:17
Глава СКР запросил доклад по отключению услуг ЖКХ на Кривошлыковском, 4 в Ростове
Сегодня, 13:13
Около 28% ростовчан заявили, что не любят снег
Сегодня, 12:31
Эксперт рассказал, что творится с ценами на жилье в Ростове
Сегодня, 16:19
Школьников и детсадовцев в Ростовской области кормили потенциально опасным мясом
Сегодня, 10:22