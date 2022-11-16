В надзорном органе поделились результатами еженедельного мониторинга эпидемиологической обстановки и сообщили, что на 45-й неделе года с 7 по 13 ноября в Ростовской области показатели заболеваемости достигли 16,3 тысячи случаев заражения. Это, примерно, 39 больных на 10 тысяч жителей, что ниже допустимого эпидпорога всего на 2,5%. Кроме того, сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость подскочила сразу на 8,9%.