В Ростовской области стали находить меньше нефтепродуктов в реке Дон

Проверка коснулась участка реки протяженностью 230 километров. Всего отобрали более 1,7 тысячи проб воды и 583 пробы донных отложений.
Их проверяли по 11 различным показателям. Оказалось, что концентрация загрязняющих веществ снизилась.
Это касается марганца, фосфат-иона и нефтепродуктов. За год число выданных компаниям предостережений уменьшилось в 2,5 раза.
Отмечается, что мониторинг качества воды продолжится в дальнейшем.
Ранее черная вода пошла из кранов у части жителей в Ростовской области с утра с 14 ноября.