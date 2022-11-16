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В Ростовской области стали находить меньше нефтепродуктов в реке Дон

Сегодня, 07:31
Фото: donland.ru
Судна на Дону

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Дон стал чище за 2022 год

В Ростовской области провели проверку реки Дон и зафиксировали снижение числа загрязняющих веществ, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Проверка коснулась участка реки протяженностью 230 километров. Всего отобрали более 1,7 тысячи проб воды и 583 пробы донных отложений.

Их проверяли по 11 различным показателям. Оказалось, что концентрация загрязняющих веществ снизилась.

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Это касается марганца, фосфат-иона и нефтепродуктов. За год число выданных компаниям предостережений уменьшилось в 2,5 раза. 

Отмечается, что мониторинг качества воды продолжится в дальнейшем. 

Ранее черная вода пошла из кранов у части жителей в Ростовской области с утра с 14 ноября.

 

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