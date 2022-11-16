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В Ростовской области у Самбека перевернулся зерновоз 16 ноября

Сегодня, 09:15
Фото: ТГ канал "Ростов Главный"
Зерновоз перевернулся у Самбека в Ростовской области
В Ростовской области на трассе Е58 на путепроводе через Самбек перевернулся зерновоз, видео очевидцев появились в соцсетях.

В среду, 16 ноября, на трассе Е58 в Ростовской области на путепроводе через реку Самбек перевернулся зерновоз. Прицеп грузового автомобиля оторвался и рассыпал зерно по проезжей части, организовав затор. 

Отметки от аварии на сервисе «Яндекс.Карты» сообщают, что затор возник около 10.00 мск. К 11.55 мск затруднение проезда сохраняется на участках путепровода как в направлении Таганрога, так и в направлении Мержаново. 

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Информация об аварии и возможных пострадавших уточняется в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, аналогичная авария произошла 2 ноября на территории Аксайского района Ростовской области. Тогда зерновоз собрал 24-километровую пробку.

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