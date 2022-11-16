В среду, 16 ноября, на трассе Е58 в Ростовской области на путепроводе через реку Самбек перевернулся зерновоз. Прицеп грузового автомобиля оторвался и рассыпал зерно по проезжей части, организовав затор.
Отметки от аварии на сервисе «Яндекс.Карты» сообщают, что затор возник около 10.00 мск. К 11.55 мск затруднение проезда сохраняется на участках путепровода как в направлении Таганрога, так и в направлении Мержаново.
Информация об аварии и возможных пострадавших уточняется в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
Напомним, аналогичная авария произошла 2 ноября на территории Аксайского района Ростовской области. Тогда зерновоз собрал 24-километровую пробку.