В среду, 16 ноября, в мессенджерах и соцсетях распространилось видео одного из жителей Белокалитвинского района, который работал в поле рядом с поселком Шолоховским. Тракторист, который проезжал мимо стаи, насчитал восемь волков.
«Смотри, какие красавчики. Восемь штук. Здоровые такие, кони… А мы зайцев хотим. Съесть могут, тут и с трактора страшно», — поделился впечатлениями от встречи дончанин.
Местные жители утверждают, что такие же стаи обитают рядом с хутором Крутинским и в Тацинском районе, из-за чего дончане опасаются ходить в лес.
Ранее из-за жары волки начали поедать фермерские арбузы.