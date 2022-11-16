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В Ростовской области заметили крупную стаю из восьми волков

Сегодня, 06:47
Фото: unsplash.com
Волк
В Ростовской области тракторист поделился видео со стаей волков, запечатленной в поле в Белокалитвинском районе, запись опубликовал Telegram-канал «Калитва сегодня».

В среду, 16 ноября, в мессенджерах и соцсетях распространилось видео одного из жителей Белокалитвинского района, который работал в поле рядом с поселком Шолоховским. Тракторист, который проезжал мимо стаи, насчитал восемь волков.

«Смотри, какие красавчики. Восемь штук. Здоровые такие, кони… А мы зайцев хотим. Съесть могут, тут и с трактора страшно», — поделился впечатлениями от встречи дончанин.

Стая волков в Ростовской области
Фото: ТК канал Калитва сегодня
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Местные жители утверждают, что такие же стаи обитают рядом с хутором Крутинским и в Тацинском районе, из-за чего дончане опасаются ходить в лес.  

Ранее из-за жары волки начали поедать фермерские арбузы.

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