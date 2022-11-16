Напомним, два года назад в Ростове уже запрещали возводить высотные здания на набережной. Тогда запрет касался только жилых построек. Власти и депутаты указывали, что запрет необходим для сохранения вида на реку Дон. Нынешняя инициатива касается нежилой застройки.