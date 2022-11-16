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Власти Ростова хотят ограничить застройку вдоль реки Дон

Сегодня, 17:41
Фото: Wikipedia.org
Ростовские власти предлагают ограничить застройку набережной, соответствующая инициатива опубликована на портале «Активный ростовчанин».

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова выступил с предложением ограничить застройку вдоль реки Дон высотой до 20 метров. Уточняется, что инициатива касается территории коммерческо-деловой зоны.

Власти города обосновывают предложение необходимостью сохранения панорамы речного фасада реки Дон. Чиновники хотят создать зону речного фасада типа-2 высотой до 20 метров. Там смогут возводиться только общественные и деловые здания.

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Публичные слушания, посвященные этой инициативе, состоятся 22 ноября в 17.00 мск в Донской публичной библиотеке.

Напомним, два года назад в Ростове уже запрещали возводить высотные здания на набережной. Тогда запрет касался только жилых построек. Власти и депутаты указывали, что запрет необходим для сохранения вида на реку Дон. Нынешняя инициатива касается нежилой застройки.

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#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Строительство#Городская среда#Алина Заярная
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