Департамент архитектуры и градостроительства Ростова выступил с предложением ограничить застройку вдоль реки Дон высотой до 20 метров. Уточняется, что инициатива касается территории коммерческо-деловой зоны.
Власти города обосновывают предложение необходимостью сохранения панорамы речного фасада реки Дон. Чиновники хотят создать зону речного фасада типа-2 высотой до 20 метров. Там смогут возводиться только общественные и деловые здания.
Публичные слушания, посвященные этой инициативе, состоятся 22 ноября в 17.00 мск в Донской публичной библиотеке.
Напомним, два года назад в Ростове уже запрещали возводить высотные здания на набережной. Тогда запрет касался только жилых построек. Власти и депутаты указывали, что запрет необходим для сохранения вида на реку Дон. Нынешняя инициатива касается нежилой застройки.