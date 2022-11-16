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Жительница Ростовской области попала под суд за фиктивную прописку мигрантов

Сегодня, 15:24
Фото: 1MI
В Ростовской области осудили местную жительницу, фиктивно прописывавшую у себя дома мигрантов, сообщили в ФСБ России по региону.

Жительница Батайска Людмила Бокова оказалась на скамье подсудимых за фиктивную регистрацию в своем жилье мигрантов. Женщина размещала в Интернете объявления, в которых предлагала мигрантам за материальное вознаграждение получить фиктивную прописку. Вскоре деятельность Боковой была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

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Свою вину жительница Батайска полностью признала и раскаялась в своем преступлении. Суд счел ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что десятки иностранцев собираются депортировать из Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Батайск#Суд
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