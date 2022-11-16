Жительница Батайска Людмила Бокова оказалась на скамье подсудимых за фиктивную регистрацию в своем жилье мигрантов. Женщина размещала в Интернете объявления, в которых предлагала мигрантам за материальное вознаграждение получить фиктивную прописку. Вскоре деятельность Боковой была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Свою вину жительница Батайска полностью признала и раскаялась в своем преступлении. Суд счел ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что десятки иностранцев собираются депортировать из Ростовской области.