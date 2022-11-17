Буцаев: Жюри «Зеленой премии» предстоит отобрать ведущие проекты из шорт-листов

На участие в премии было заявлено более 3000 проектов со всей России. Экспертная комиссия выбрала лучшие из них — те, которые ориентированы на развитие отрасли обращения с ТКО и формирование принципов экомышления у граждан и бизнеса. Об этом рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также сообщил, что лауреаты «Зеленой премии» получат финансирование для развития своих проектов, пишет 360tv.ru.