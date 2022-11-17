«На этой улице была бомбёжка. Она вся на таких ямах. Там год уже течёт вода, и никому дела нет. А ведь эта улица разгружает частично Таганрогскую и госпиталь», — обратили внимание на проблему ростовчане, заявив, что яма отмечена даже на Яндекс.Картах за 2021 год.