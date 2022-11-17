Очевидцы сняли иномарку, которая попала в плен глубокой ямы на перекрёстке улиц Тарновского-Терлецкого и Рахманинова в четверг, 17 ноября. Автомобиль ушёл в яму передними колёсами и повис на краю, опершись об асфальт днищем.
Местные жители удивились тому, как автоледи, находившаяся за рулём иномарки, могла не заметить этот огромный провал.
«Да там кратер целый, как можно было не увидеть?», — спросили местные жители.
«На этой улице была бомбёжка. Она вся на таких ямах. Там год уже течёт вода, и никому дела нет. А ведь эта улица разгружает частично Таганрогскую и госпиталь», — обратили внимание на проблему ростовчане, заявив, что яма отмечена даже на Яндекс.Картах за 2021 год.
Ранее власти заявили, что в Ростове отремонтировали больше дорог, чем планировали.