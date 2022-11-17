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«Была бомбежка»: В Ростове автомобиль провалился в яму 17 ноября

Сегодня, 14:16
Фото: "Это Ростов-на-Дону" ВК
Машина провалилась в огромную яму в Ростове

В Ростове на Военведе иномарка угодила в глубокую яму 17 ноября

В Октябрьском районе Ростова автомобиль провалился по самое днище в глубокую яму на улице Тарновского-Терлецкого, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Очевидцы сняли иномарку, которая попала в плен глубокой ямы на перекрёстке улиц Тарновского-Терлецкого и Рахманинова в четверг, 17 ноября. Автомобиль ушёл в яму передними колёсами и повис на краю, опершись об асфальт днищем.

Местные жители удивились тому, как автоледи, находившаяся за рулём иномарки, могла не заметить этот огромный провал.

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«Да там кратер целый, как можно было не увидеть?», — спросили местные жители.

«На этой улице была бомбёжка. Она вся на таких ямах. Там год уже течёт вода, и никому дела нет. А ведь эта улица разгружает частично Таганрогскую и госпиталь», — обратили внимание на проблему ростовчане, заявив, что яма отмечена даже на Яндекс.Картах за 2021 год.

Ранее власти заявили, что в Ростове отремонтировали больше дорог, чем планировали.

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