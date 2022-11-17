Сейчас за поездку из Левенцовки в Ростов придется отдать примерно 460 рублей, из Сельмаша в центр добраться будет дороже — в среднем за 495 рублей. Жителям Батайска за путь в Ростов нужно будет отдать еще больше — около 550 рублей.