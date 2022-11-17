Утро 17 ноября в Ростове началось с проливного дождя. Из-за непогоды службы такси увеличили цены на свои услуги в два раза. Добраться в центр города из отдаленных районов выйдете не дешевле, чем за 400 рублей. Агрегаторы пишут, что высокая цена обусловлена нехваткой свободных машин и спадет вместе с понижением спроса на такси.
Сейчас за поездку из Левенцовки в Ростов придется отдать примерно 460 рублей, из Сельмаша в центр добраться будет дороже — в среднем за 495 рублей. Жителям Батайска за путь в Ростов нужно будет отдать еще больше — около 550 рублей.
Вместе с тем плохая погода еще несколько дней не будет покидать Ростов. К сегодняшнему дождю добавятся мокрый снег, гололед и метель.