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Двух жителей в Ростовской области осудили за убийство топором пенсионерки

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор Ивану Супруну и Вадиму Глухову, которые убили пожилую женщину, сообщили в региональной прокуратуре.

В ноябре 2021 года фигуранты узнали, что у их 73-летней соседки есть деньги. Они решили напасть на нее и забрать средства.

Это произошло в хуторе Николаевское на улице Луговой. Фигуранты пробрались на чужую территории и убили женщину принесенным топором. 

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После этого обвиняемые украли 500 тысяч рублей. Нападавших задержали и забрали все средства. 

По факту убийства возбудили уголовное дело, суд приговорил подсудимых к 15 годам заключения. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима. 

Ранее в Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги.

 

 

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#Суд#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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