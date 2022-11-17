Двух жителей в Ростовской области осудили за убийство топором пенсионерки

В ноябре 2021 года фигуранты узнали, что у их 73-летней соседки есть деньги. Они решили напасть на нее и забрать средства.
Это произошло в хуторе Николаевское на улице Луговой. Фигуранты пробрались на чужую территории и убили женщину принесенным топором.
После этого обвиняемые украли 500 тысяч рублей. Нападавших задержали и забрали все средства.
По факту убийства возбудили уголовное дело, суд приговорил подсудимых к 15 годам заключения. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима.
Ранее в Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги.