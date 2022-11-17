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Эколог назвал причину загрязнения воды в Каменск-Шахтинске, из-за которого ввели ЧС

Сегодня, 11:10
Фото: Администрация города
Жители Каменск-Шахтинска в очереди за водой
Вредные вещества, обнаруженные в питьевой воде Каменск-Шахтинского, используются в химической промышленности и в сельском хозяйстве. Возможно, произошел непреднамеренный их выброс из накопленных емкостей с отходами, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

В Каменск-Шахтинском Ростовской области из-за проблем с качеством питьевой воды введен режим чрезвычайной ситуации. Напомним, что пробы воды показали превышение бромдихлорметана и дибромхлорметана. Использовать такую воду в качестве питья нельзя. В городе введен режим ЧС.

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«Оба этих вещества имеют одну основу. Но бромдихлорметан оказывает канцерогенное, мутагенное и тератогенное действия», - отмечает Андрей Зайчиков.

Эти вещества широко применяются в химической промышленности и, частично в сельском хозяйстве. Ранее RostovGazeta выясняла, каким образом бесконтрольное внесение химических веществ при полевых работах, может влиять на экологию региона.

 

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«Река Северский Донец идет с территории Украины. На ее пути, в ЛНР, есть две серьезные локации, где расположено огромное количество действующих и законсервированных предприятий химической промышленности. Причем шламоотвалы — емкости с отходами, находятся на открытой территории, в том числе и возле реки», - рассказывает эколог.

По его словам, из-за недобросовестного отношения к емкостям с отходами, могла произойти утечка из мест накопления. Спикер разъясняет, что мог пойти дождь, из-за которого химические вещества попали в подземные воды. А потом их потоками унесло в реку.

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Фото: Mil.ru
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Собеседник подчеркивает, что в нынешних условиях, нельзя исключать возможность целенаправленной диверсии. Тем более, по его словам, наличие большого количества американских химлабораторий уже подтверждено на сопредельных территориях Украины и Грузии. Но этой версией будут заниматься специальные структуры.

Для недопущения подобных случаев, по мнению эксперта, нужен непрерывный мониторинг ситуации.

«На федеральном уровне говорят об этом давно. Но сегодня система контроля становится жизненно необходимой», - резюмирует эколог.

 

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