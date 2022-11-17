«Река Северский Донец идет с территории Украины. На ее пути, в ЛНР, есть две серьезные локации, где расположено огромное количество действующих и законсервированных предприятий химической промышленности. Причем шламоотвалы — емкости с отходами, находятся на открытой территории, в том числе и возле реки», - рассказывает эколог.