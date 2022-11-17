Напомним, что по заверениям чиновников, вода в реке Дон в 2022 году стала чище. Однако эксперты считают это временным улучшением. По словам спикера, очищение воды произошло не из-за оздоровления реки, а из-за уменьшения всевозможных выбросов.
«Речь идет об общей тенденции. Во всем мире признали, что из-за того, что меньше летают самолеты, меньше ходят суда, наметилось общее оздоровление водоемов. Но это говорит лишь об эпизодическом уменьшении вреда», - отмечает Андрей Зайчиков.
По его данным, самый серьезный экологический урон наносит реке судоходство. Сухогрузы сбрасывают в реку балластные воды и остатки топлива. Поэтому ситуация нуждается в серьезном контроле. Обеспечить его смогут лишь системы онлайн мониторинга.
«Опасность загрязнения Дона по-прежнему остается, она никуда не делась. А отборы проб могут быть мало информативными. Например, из-за сильного течения, в них может не попасть то, что было сброшено в воду», - подчеркивает эксперт.
Спикер добавляет, что все отборы проб носят эпизодический характер. В качестве примера он приводит Западный район Ростова. Там много лет жители СНТ «Изумруд» и ЖК «Западная резиденция» жаловались на химический запах от ковровой фабрики «Меринос», а взятые пробы воздуха ничего не показывали.
«Вроде бы «Меринос» сейчас изменил технологию, и химического запаха уже нет», - сообщает эколог.
Тем не менее, жители Левенцовки не могут расслабиться. По их словам, по-прежнему остается вонь от кустарных производств и все также ощущается отвратительный запах свалки.