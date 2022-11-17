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Эколог Зайчиков заявил, что очищение реки Дон носит эпизодический характер

Сегодня, 04:32
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия
Локализация загрязнения на реке Дон
Пандемия COVID-19 способствовала снижению объемов производства на промышленных предприятиях. Вероятнее всего, в Дон поступало меньше выбросов, из-за этого и улучшилось качество воды в реке, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что по заверениям чиновников, вода в реке Дон в 2022 году стала чище. Однако эксперты считают это временным улучшением. По словам спикера, очищение воды произошло не из-за оздоровления реки, а из-за уменьшения всевозможных выбросов.

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«Речь идет об общей тенденции. Во всем мире признали, что из-за того, что меньше летают самолеты, меньше ходят суда, наметилось общее оздоровление водоемов. Но это говорит лишь об эпизодическом уменьшении вреда», - отмечает Андрей Зайчиков.

По его данным, самый серьезный экологический урон наносит реке судоходство. Сухогрузы сбрасывают в реку балластные воды и остатки топлива. Поэтому ситуация нуждается в серьезном контроле. Обеспечить его смогут лишь системы онлайн мониторинга.

«Опасность загрязнения Дона по-прежнему остается, она никуда не делась. А отборы проб могут быть мало информативными. Например, из-за сильного течения, в них может не попасть то, что было сброшено в воду», - подчеркивает эксперт.

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Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия
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Спикер добавляет, что все отборы проб носят эпизодический характер. В качестве примера он приводит Западный район Ростова. Там много лет жители СНТ «Изумруд» и ЖК «Западная резиденция» жаловались на химический запах от ковровой фабрики «Меринос», а взятые пробы воздуха ничего не показывали.

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«Вроде бы «Меринос» сейчас изменил технологию, и химического запаха уже нет», - сообщает эколог.

Тем не менее, жители Левенцовки не могут расслабиться. По их словам, по-прежнему остается вонь от кустарных производств и все также ощущается отвратительный запах свалки.

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