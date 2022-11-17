Инвалид Юлия Лагунова делает Ростов доступнее для людей с ОВЗ

Участница проекта #безграничные_возможности2022 Юлия родилась с вывихом тазобедренных суставов. Инвалидность стала для ростовчанки способом открывать новые возможности для себя и других.
Сегодня 39-летняя Юлия участвует в проекте «Дети должны учиться вместе» и помогает детям с инвалидностью учиться, развиваться и общаться с другими ребятами. Она также проводит «Уроки доброты» как волонтер ростовской городской общественной организации «Феникс». В 2022 году стаж «педагога добра» достиг 10 лет.
— Моя семья никогда не акцентировала внимания на моей инвалидности, это сделало меня сильнее. В процессе своей работы я увидела людей, которым гораздо больнее и хуже, чем мне. В свое время я просыпалась и думала, что я самая несчастная и больная. А тут я увидела, что некоторым гораздо сложнее достичь чего-то в этой жизни, — поделилась Юлия Лагунова.
Героиня не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает работать волонтером в «Фениксе». Юлия мечтает когда-нибудь создать собственную волонтерскую организацию.
— Молодые люди с инвалидностью и колясочники могли бы там заниматься творчеством. Чтобы каждый чувствовал себя нужным и полезным обществу, — планирует ростовчанка.
Юлия Лагунова уверена, что в мире есть очень много возможностей для саморазвития. Она вспоминает историю двух знакомых, которые жили на соседних этажах. Один из них, по словам Юлии, нуждался в помощи, а второй даже не знал о проблеме соседа.
— Нужно научиться смотреть шире. Наша жизнь удивительна: я, проснувшись, могу сама для себя неожиданно кому-то помочь и сделать что-то, что доставит радость, — советует героиня проекта #безграничные_возможности2022.
Юлия добавляет, что ограниченные возможности здоровья не помешали ей получить образование в сфере культурологии и развиваться как педагог.
— Я не замкнулась в своей инвалидности. Я стараюсь не впадать в депрессию и быть в чем-то сама себе полезной. Я считаю, что преодоление себя людям с инвалидностью помогает стать лучше, — убеждена волонтер.
По словам Юлии, инвалидам не всегда доступен город, где они живут. Например, в Ростове-на-Дону, по ее мнению, инвалиды с трудом могут попасть в музеи.
— Не каждый человек на коляске сможет попасть на какое-то мероприятие. И для меня это очень больно видеть, потому что по сравнению с другими городами, Ростов в этом отношении недоступен и нужно подумать над тем, как сделать так, чтобы определенные здания были доступны для людей с инвалидностью, — предлагает Юлия Лагунова.