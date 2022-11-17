Инвалид Юлия Лагунова делает Ростов доступнее для людей с ОВЗ

— Моя семья никогда не акцентировала внимания на моей инвалидности, это сделало меня сильнее. В процессе своей работы я увидела людей, которым гораздо больнее и хуже, чем мне. В свое время я просыпалась и думала, что я самая несчастная и больная. А тут я увидела, что некоторым гораздо сложнее достичь чего-то в этой жизни, — поделилась Юлия Лагунова.