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Как получить Пушкинскую карту в Ростове-на-Дону

Сегодня, 14:21
Фото: rostov-gorod.ru
Люди в исторических костюмах на набережной Ростова
Жители Ростовской области имеют возможность посещать концерты, выставки и театральные постановки за счет государства. Что такое «Пушкинская карта» и как ей пользоваться, в материале RostovGazeta.

Что такое «Пушкинская карта»

Это госпрограмма, которая позволит приобщить молодежь к культуре. Желающие могут оформить карту с деньгами на счету, которую пополняют каждый год.

Потратить средства разрешается на мероприятия, одобренные Минкультом России. Принять участие в программе могут молодые люди от 14 до 22 лет.

Как получить «Пушкинскую карту»

Оформить карту довольно просто и это не отнимет много времени. Необходимо сделать следующее:

  1. Нужно пройти регистрацию на портале Госуслуг или авторизоваться при наличии учетной записи
  2. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и заказать карту.
  3. Получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».

После этого можно выбирать мероприятия, которые являются участниками программы. Последним шагом станет покупка билета в приложении, на сайте или в кассе.

Остаток средств на карте будет отражаться в программе.

«Пушкинская карта» в Ростове

Правительство Ростовской области в сентябре 2021 года рассказало о запуске программы «Пушкинская карта». На состоявшейся пресс-конференции глава Минкульта региона Анна Дмитриева представила этот проект. Министр рассказывала, что он направлен на то, чтобы молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могли за счет государства посещать различные культурные мероприятия.

Культурное мероприятие в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru
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Речь шла о походах на концерты, в театры и экскурсии. Дмитриева поясняла, что карта обеспечит доступ в федеральные, региональные, муниципальные и частные учреждения культуры.

Сколько денег на «Пушкинской карте»

В Ростовской области на четыре месяца 2021 года номинал составлял три тысячи рублей, на этот год — пять тысяч рублей. По всей России более тысячи учреждений стали участниками этой программы.

Какие мероприятия можно оплатить «Пушкинской картой» в Ростове

В Интернете можно легко найти тематические сайты, на которых показаны события, позволяющие в них поучаствовать при помощи карты. Можно попасть на концерты, спектакли и лекции.

События постоянно меняются, поэтому заинтересованным следует следить за афишей. В том числе в приложении «Госуслуги.Культура».

Культурное мероприятие в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru

Как платить «Пушкинской картой»

Есть несколько правил пользования картой, которые стоит учитывать:

  1. В заказе должен быть только один билет
  2. Заказ нельзя оплатить с использованием Apple Pay с привязанной к нему «Пушкинской картой»
  3. Билет нельзя покупать в подарок.

Все билеты являются именными, поэтому при посещении мероприятий нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность.

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