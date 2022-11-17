Как получить «Пушкинскую карту»

Это госпрограмма, которая позволит приобщить молодежь к культуре. Желающие могут оформить карту с деньгами на счету, которую пополняют каждый год.
Потратить средства разрешается на мероприятия, одобренные Минкультом России. Принять участие в программе могут молодые люди от 14 до 22 лет.
Оформить карту довольно просто и это не отнимет много времени. Необходимо сделать следующее:
После этого можно выбирать мероприятия, которые являются участниками программы. Последним шагом станет покупка билета в приложении, на сайте или в кассе.
Остаток средств на карте будет отражаться в программе.
Правительство Ростовской области в сентябре 2021 года рассказало о запуске программы «Пушкинская карта». На состоявшейся пресс-конференции глава Минкульта региона Анна Дмитриева представила этот проект. Министр рассказывала, что он направлен на то, чтобы молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могли за счет государства посещать различные культурные мероприятия.
Речь шла о походах на концерты, в театры и экскурсии. Дмитриева поясняла, что карта обеспечит доступ в федеральные, региональные, муниципальные и частные учреждения культуры.
В Ростовской области на четыре месяца 2021 года номинал составлял три тысячи рублей, на этот год — пять тысяч рублей. По всей России более тысячи учреждений стали участниками этой программы.
В Интернете можно легко найти тематические сайты, на которых показаны события, позволяющие в них поучаствовать при помощи карты. Можно попасть на концерты, спектакли и лекции.
События постоянно меняются, поэтому заинтересованным следует следить за афишей. В том числе в приложении «Госуслуги.Культура».
Есть несколько правил пользования картой, которые стоит учитывать:
Все билеты являются именными, поэтому при посещении мероприятий нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность.