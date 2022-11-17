Как получить «Пушкинскую карту»

Правительство Ростовской области в сентябре 2021 года рассказало о запуске программы «Пушкинская карта». На состоявшейся пресс-конференции глава Минкульта региона Анна Дмитриева представила этот проект. Министр рассказывала, что он направлен на то, чтобы молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могли за счет государства посещать различные культурные мероприятия.