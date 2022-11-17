Модульбанк установил специальные тарифы для продавцов на маркетплейсах

Продавцы могут выбирать из двух тарифов. Стартовый тариф «Селлер» идеален для магазина с ежемесячным оборотом до одного миллиона рублей. Тариф «Селлер PRO» полезен для магазина с ежемесячным оборотом до пяти миллионов рублей. Все тарифы пользователь сможет настроить под себя. В них входит поддержка и сопровождения 24 часа семь дней в неделю.