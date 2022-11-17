Модульбанк установил специальные тарифы для продавцов на маркетплейсах

Линейка тарифов стала результатом развития опции «Маркетплейс», которую Модульбанк запустил в минувшем году. Специальные банковские условия и набор сервисов способствуют развитию интернет-магазинов, экономии на операционных тратах и наращивании рентабельности. Об этом пишет newsnn.ru.
Тарифы включают услуги банков, к примеру бесплатный вывод прибыли с маркетплейсов на собственные счета, расчеты с контрагентами в долларах, евро, юанях и валютах стран из СНГ, Турции, ОАЭ.
Еще тариф предоставляет доступ к нефинансовым услугам, таким как бесплатный сервис аналитики. Используя его, удобно отслеживать продажи конкурентов на маркетплейсе. Кроме того, клиент сможет воспользоваться центром дизайна с профессиональной фотостудией для создания, анализа и оптимизации карточек товаров.
Кроме того, в тариф входит помощь с закупками в КНР, Турции, Киргизии и Узбекистане. К услугам пользователей — профессиональные бухгалтеры, имеющие опыт работы на маркетплейсах. Клиентам помогут с сертификацией продукции, логистикой. Есть и собственные учебные курсы для продавцов, и услуги личного менеджера для комплексной работы с магазином.
Продавцы могут выбирать из двух тарифов. Стартовый тариф «Селлер» идеален для магазина с ежемесячным оборотом до одного миллиона рублей. Тариф «Селлер PRO» полезен для магазина с ежемесячным оборотом до пяти миллионов рублей. Все тарифы пользователь сможет настроить под себя. В них входит поддержка и сопровождения 24 часа семь дней в неделю.
По словам директора Модульбанка по маркетплейсам Ирины Максюты, кредитное учреждение разрабатывало свои тарифы тщательно и продолжительное время. Специалисты наладили обратную связь, общались с продавцами и анализировали, что предлагают прочие банки. Управленцы Модульбанка приложили немало усилий, чтобы сделать условия собственных тарифов как можно более комфортными и выгодными. Сервисы, которые чаще всего нужны селлерам, банк сделал бесплатными.
В рамках селлер-тарифов продавец может бесплатно открыть счет, использовать сервис аналитики по маркетплейсам, вести бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и внешнеэкономическую деятельность. Банковское обслуживание с выводом выручки на собственную карту, выпуск с обслуживанием карты стоят от 0 рублей.