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«Нас травят»: жители Каменска-Шахтинского раскритиковали качество питьевой воды

Сегодня, 07:23
Фото: Администрация города Каменск-Шахтинский
Подвоз воды жителям Каменск-Шахтинска

Жители Каменска-Шахтинского заявили, что их травят плохой водой после введения ЧС

В Каменске-Шахтинском из-за некачественной воды ввели режим ЧС, а горожане раскритиковали сложившуюся ситуацию, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Изначально местные жители начали жаловаться, что из кранов потекла вода черного цвета. Проведенные исследования показали превышенное содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана.

По этой причине с 16 ноября ввели режим ЧС. Горожан попросили не пить воду из-под крана и не готовить с ней еду.

В Каменске-Шахтинском из-за непригодной к питью воды ввели режим ЧС с 16 ноября
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В соцсетях пользователи начали критиковать сложившуюся ситуацию и потребовали принять срочные меры. 

"Почему не сделали нормальный перерасчет за воду? Почему люди платят по полной за такую воду? Услуга не соответствует качеству, деньги верните людям назад", - пишут горожане. 

"Травят и мы еще за нее платим", - заявили пользователи. 

"Сделали перерасчет на 10 процентов, получается подарили 50 рублей, которых хватит на бутылку воды. А проблема остается - это ЧП государственного масштаба", - заявляют местные жители. 

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#Происшествие#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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