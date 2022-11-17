Изначально местные жители начали жаловаться, что из кранов потекла вода черного цвета. Проведенные исследования показали превышенное содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана.
По этой причине с 16 ноября ввели режим ЧС. Горожан попросили не пить воду из-под крана и не готовить с ней еду.
В соцсетях пользователи начали критиковать сложившуюся ситуацию и потребовали принять срочные меры.
"Почему не сделали нормальный перерасчет за воду? Почему люди платят по полной за такую воду? Услуга не соответствует качеству, деньги верните людям назад", - пишут горожане.
"Травят и мы еще за нее платим", - заявили пользователи.
"Сделали перерасчет на 10 процентов, получается подарили 50 рублей, которых хватит на бутылку воды. А проблема остается - это ЧП государственного масштаба", - заявляют местные жители.