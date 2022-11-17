Зоопарк Ростова на днях заявил, что белого медвежонка Айку перевезут на постоянное место жительство в Казахстан. Эта новость очень расстроила горожан, но еще больше их раздосадовал вольер, которые подготовили для Айки в Алмате. На видео, предоставленном зоопарком, показано, что новое обиталище представляет собой новый вольерный комплекс общей площадью три тысячи квадратных метров. На его территории предусмотрен бассейн и несколько игровых зон.