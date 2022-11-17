rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ну и дыра»: ростовчане ошарашены новым вольером медвежонка Айки в Алмате

Сегодня, 09:13
Фото: Ростовский зоопарк
Белый медведь в Ростовском зоопарке

Жителям Ростова не понравился новый вольер для медведицы Айки а зоопарке в Казахстане

В скором времени белого медвежонка Айку перевезут из Ростова в зоопарк Алматы, однако новые условия жизни любимицы не понравились ростовчанам.

Зоопарк Ростова на днях заявил, что белого медвежонка Айку перевезут на постоянное место жительство в Казахстан. Эта новость очень расстроила горожан, но еще больше их раздосадовал вольер, которые подготовили для Айки в Алмате. На видео, предоставленном зоопарком, показано, что новое обиталище представляет собой новый вольерный комплекс общей площадью три тысячи квадратных метров. На его территории предусмотрен бассейн и несколько игровых зон.

Вольеры Айки в зоопарке Алматы
Видео: Алматинский зоопарк

Однако ростовчане не впечатлились вольером для Айки. Они пишут: «Ужасные условия для белого медведя. В нашем зоопарке созданы хорошие условия для их жизни. А это вообще не подходят для нашей Айки. Думаю специалистам нужно все 100 раз проверить», «Вольер хороший, но не для белого медведя», «Ну и дыра, а преподносится как Рио-де-Жанейро».

Также многие продолжают грустить из-за скорого отъезда Айки в Казахстан: «Жаль Айку! Нужно поехать хоть попрощаться», «Будем скучать за ней, так не хочется прощаться».

В зоопарке в Ростове-на-Дону появились камерунские козы
Узнать подробнее

Некоторые комментаторы призвали ростовчан спокойнее отнестись к отъезду животного в другой зоопарк: «Ну прям все хозяева медведицы. Вас прям спрашивать будут, куда ее отдать», «Успокойтесь. Наверно, зоологам виднее, как будет лучше животному». Также многие поблагодарили сотрудников алматинского зоопарка за заботу об Айке: «Главное, много зелени и меньше жары будет! Молодцы работники Алматинского зоопарка, что будут заботится о белом медвежонке!».

Ранее в ростовском зоопарке объяснили, что медвежонка Айку отправят в зоопарк в Казахстане в рамках программы по размножению белых медведей.

Читайте также:
В зоопарке рассказали, почему ростовчанам придется расстаться с медвежонком АйкойЗоопарк Ростова вернул членство в Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумовВ Ростове в зоопарке появились бородатые мартышки Бразза
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Зоопарк#Видео
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону до 22 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов
Сегодня, 11:07
Прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом и шестью ранеными в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:30
«Нас травят»: жители Каменска-Шахтинского раскритиковали качество питьевой воды
Сегодня, 10:23
Школьника осудили в Ростовской области за фейк о подготовке нападений на школы
Сегодня, 09:25
«Тоже мне удивили»: ростовчане высказались о сомнительном мясе в детсадах
Сегодня, 08:56
Почти 60% трудящихся в Ростове не любят свою работу
Сегодня, 11:14