Зоопарк Ростова на днях заявил, что белого медвежонка Айку перевезут на постоянное место жительство в Казахстан. Эта новость очень расстроила горожан, но еще больше их раздосадовал вольер, которые подготовили для Айки в Алмате. На видео, предоставленном зоопарком, показано, что новое обиталище представляет собой новый вольерный комплекс общей площадью три тысячи квадратных метров. На его территории предусмотрен бассейн и несколько игровых зон.
Однако ростовчане не впечатлились вольером для Айки. Они пишут: «Ужасные условия для белого медведя. В нашем зоопарке созданы хорошие условия для их жизни. А это вообще не подходят для нашей Айки. Думаю специалистам нужно все 100 раз проверить», «Вольер хороший, но не для белого медведя», «Ну и дыра, а преподносится как Рио-де-Жанейро».
Также многие продолжают грустить из-за скорого отъезда Айки в Казахстан: «Жаль Айку! Нужно поехать хоть попрощаться», «Будем скучать за ней, так не хочется прощаться».
Некоторые комментаторы призвали ростовчан спокойнее отнестись к отъезду животного в другой зоопарк: «Ну прям все хозяева медведицы. Вас прям спрашивать будут, куда ее отдать», «Успокойтесь. Наверно, зоологам виднее, как будет лучше животному». Также многие поблагодарили сотрудников алматинского зоопарка за заботу об Айке: «Главное, много зелени и меньше жары будет! Молодцы работники Алматинского зоопарка, что будут заботится о белом медвежонке!».
Ранее в ростовском зоопарке объяснили, что медвежонка Айку отправят в зоопарк в Казахстане в рамках программы по размножению белых медведей.