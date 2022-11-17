Отделение открыли на базе детской поликлиники Железнодорожного района. Оно стало доступно с 1 ноября.
Обратиться можно, если у ребенка возникли проблемы со здоровьем. В том числе поднялась температура, появились кашель, боли в ушах.
Приходить нужно на улицу Профсоюзная, 51В, отделение работает с 08.00 до 20.00 ежедневно. По назначению врача могут направить на диагностические процедуры и исследования.
С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, полис, ОМС и СНИЛС. По всем вопросам можно обращаться по номеру 8 (863) 285-31-90.