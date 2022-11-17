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Отделение неотложной помощи детям открыли в Ростове-на-Дону

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
Скорая помощь
В Ростове-на-Дону заработало отделение амбулаторной неотложной медицинской помощи детям, сообщает управление здравоохранения города.

Отделение открыли на базе детской поликлиники Железнодорожного района. Оно стало доступно с 1 ноября. 

Обратиться можно, если у ребенка возникли проблемы со здоровьем. В том числе поднялась температура, появились кашель, боли в ушах.

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Приходить нужно на улицу Профсоюзная, 51В, отделение работает с 08.00 до 20.00 ежедневно. По назначению врача могут направить на диагностические процедуры и исследования.

С собой нужно взять паспорт или свидетельство о рождении, полис, ОМС и СНИЛС. По всем вопросам можно обращаться по номеру 8 (863) 285-31-90.

 

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