Почти 1500 студентов ЮФО приняли участие в тренингах предпринимательских компетенций

В сентябре этого года на основе конкурсного отбора были определены 7 вузов, которые стали основными площадками проведения тренингов: Южный федеральный университет; Северо-Кавказский федеральный университет; Национальный исследовательский Томский государственный университет; Национальный исследовательский университет ИТМО; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; Дальневосточный федеральный университет и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Оператором тренингов выступает Московский физико-технический институт (МФТИ), он также является основной площадкой тренингов в ЦФО.
Для более широкого охвата студенческой аудитории университеты, организующие тренинги, привлекают партнеров из числа вузов своего федерального округа. В общей сложности в организацию тренингов во всех федеральных округах вовлечены уже 70 вузов.
«С помощью тренингов студенты могут продиагностировать и развить навыки, необходимые для запуска технологических стартапов. За минувшие недели состоялись 264 тренинга на базе 54 российских вузов, охватив 8 федеральных округов», — рассказали в пресс-службе Платформы университетского технологического предпринимательства.
Участие в тренингах бесплатное и доступно студентам любого вуза страны. Узнать информацию о предстоящих тренингах и зарегистрироваться на них можно на специальной онлайн-платформе. К середине ноября регистрацию прошли уже более 35 тысяч человек.
В отличие от традиционных курсов и лекций, тренинг позволяет на несколько часов погрузиться в профессию технологического предпринимателя. Ряд тренингов проводится в формате деловой игры, где участники строят производство, нанимают персонал, закупают комплектующие, ведут переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, руководят разработчиками, берут и возвращают займы. Этот опыт позволяет участникам тренингов получить представление о работе технологических предпринимателей.
Студенты, создающие стартапы в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», также могут взять академический отпуск на создание и развитие университетского стартапа. В ЮФО отпуск предоставляют уже около 10 вузов. Всего к началу ноября по стране таких учебных заведений уже более 100, и их перечень постоянно дополняется. Как ранее отметили в Минобрнауки, такая опция позволит студентам, заинтересованным в предпринимательской деятельности, реализовать свои проекты без ущерба для учебного процесса.
Справочная информация:
Поддержка молодежного предпринимательства и создание комфортных условий для запуска университетских технологических стартапов — ключевые задачи федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Работа ведется как в части создания на базе вузов соответствующей инфраструктуры, так и в части обучения студентов основам ведения бизнеса.
Операторами «Платформы университетского технологического предпринимательства» выступают АНО «Платформа НТИ», Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Московский физико-технический институт. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного в этом году Президентом России.