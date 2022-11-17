В ведомстве сообщили, что сотрудники ФСБ зафиксировали факт получения представителем власти взятки в размере 80 тысяч рублей. Эти деньги он получил в качестве вознаграждения от условно-осужденной местной жительницы, которой требовалось, чтобы сотрудник полиции уничтожил протокол о ее правонарушении. Если бы женщину привлекли за это нарушение второй раз — ее ожидало лишение свободы.