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Под домашний арест отправили бывшего участкового из Сальска, подозреваемого во взятке

Сегодня, 15:55
Фото: pxhere.com

В Сальском районе поймали участкового на взятке 80 тыс рублей от освобожденной по УДО

В Ростовской области бывшего участкового подозревают в коррупции и поместили под арест, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

Силовики пресекли преступную деятельность бывшего участкового из Сальского района Ростовской области Захара Осипова. 

В ведомстве сообщили, что сотрудники ФСБ зафиксировали факт получения представителем власти взятки в размере 80 тысяч рублей.  Эти деньги он получил в качестве вознаграждения от условно-осужденной местной жительницы, которой требовалось, чтобы сотрудник полиции уничтожил протокол о ее правонарушении. Если бы женщину привлекли за это нарушение второй раз — ее ожидало лишение свободы.  

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Теперь против Осипова возбудили уголовное дело по факту получения взятки, а сам он помещен под домашний арест.

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