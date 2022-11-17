Обычно россияне больше ждут повышения прожиточного минимума (ПМ), от которого зависят размеры многих социальных выплат. А вот повышение МРОТ (минимальный размер оплаты труда) не вызывает такого же интереса. Разве что у предпринимателей, которых эта информация касается больше, чем рядовых граждан.
Однако МРОТ — это тоже важный показатель для многих из нас. Он влияет на размер пособий по беременности и родам, пособия по безработице, на его основе рассчитывают выплаты по больничным листам, отпускные и еще многие выплаты и надбавки.
Пересмотр МРОТ осуществляется раз в год федеральным законом. Исключение составил 2022 год, когда МРОТ, как и прожиточный минимум, был повышен два раза: в начале года и в середине — с 1 июня.
Такие меры были предприняты, чтобы ослабить влияние западных санкций, вследствие которого начался рост потребительских цен, стал существенно подниматься уровень инфляции.
Федеральная величина зарплатного минимума применяется на всей территории России. Но в ряде субъектов РФ устанавливаются свои размеры МРОТ, выше федерального. Ростовская область — один из таких регионов.
Здесь действует трехстороннее соглашение (между государством, представителем работодателей и представителем работников) на 2020–2022 годы, согласно которому предприятия и организации Ростова-на-Дону должны (согласно Трудовому кодексу) использовать МРОТ в размере 18 335 рублей. То есть все расчеты для сотрудников (зарплаты, пособия, больничные, отпускные) должны рассчитываться именно по региональной минималке. Если же работодатель нарушает данную норму, то его ждет крупный штраф.
Проблема при этом состоит в том, что нарушения такие встречаются очень часто. И не только в Ростове-на-Дону и Ростовской области, но и в других регионах. Многие коммерсанты просто не знают, что в регионе установлен свой минимальный размер заработной платы, и все расчеты ведут по федеральному минимуму (сегодня он составляет 15 279 рублей), то есть ниже положенного. Ну, а сотрудники, соответственно, теряют в зарплате и других доходах. В этой связи работники обязательно должны знать свои трудовые права, внимательно читать и подписывать договоры.
На сегодняшний день точных данных о том, каким будет региональный минимум в Ростовской области в 2023 году, нет. Известно лишь, что федеральный размер МРОТ будет повышен до 16 242 рублей, то есть продемонстрирует рост на 6,3%. При этом прожиточный минимум (ПМ) по стране будет увеличен до суммы в 14 375 рублей.
Напомним, что оба показателя с 2021 года рассчитываются исходя из медианной средней заработной платы. Этот показатель заработка является серединой ряда всех исследуемых зарплат и рассчитывается Росстатом по разработанной им методике, за основу берутся данные ПФР. Для его вычисления берутся все значения исследуемых зарплат, их выстраивают в ряд по возрастанию, далее ряд делится пополам. Значение зарплаты, оказавшейся посередине — это и есть медианная зарплата. МРОТ составляет 42 процента от медианной зарплаты. ПМ составляет 44,2 процента.