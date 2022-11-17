Проблема при этом состоит в том, что нарушения такие встречаются очень часто. И не только в Ростове-на-Дону и Ростовской области, но и в других регионах. Многие коммерсанты просто не знают, что в регионе установлен свой минимальный размер заработной платы, и все расчеты ведут по федеральному минимуму (сегодня он составляет 15 279 рублей), то есть ниже положенного. Ну, а сотрудники, соответственно, теряют в зарплате и других доходах. В этой связи работники обязательно должны знать свои трудовые права, внимательно читать и подписывать договоры.