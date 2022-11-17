Напомним, что в среду, 16 ноября, на улице Шеболдаева автобус № 47 снес бетонные ограждения и врезался в подземный переход. Ранения получили шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Теперь прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
«Проводится проверка соблюдения требований федерального закона в сфере организации перевозки пассажиров. После этого будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее стало известно, куда госпитализировали пострадавших в ДТП с автобусом в Ростове.