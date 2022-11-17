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Прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом и шестью ранеными в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:30
Фото: УГИБДД
Автобус №47 после ДТП в Ростове
В Ростове-на-Дону началась проверка после аварии с рейсовым автобусом, сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что в среду, 16 ноября, на улице Шеболдаева автобус № 47 снес бетонные ограждения и врезался в подземный переход. Ранения получили шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Теперь прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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«Проводится проверка соблюдения требований федерального закона в сфере организации перевозки пассажиров. После этого будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, куда госпитализировали пострадавших в ДТП с автобусом в Ростове.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия#Илья Протвинов
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