Власти Ростовской области поместили 66 камер дорожного движения в специальные антивандальные боксы. Это сделано для предотвращения вандализма и порчи камер, которые происходят регулярно. Более того, власти заявляют, что многие злоумышленники выкрикивают угрозы и матерные слова в адрес операторов, обслуживающих камеры.
Чиновники напоминают, что системы видеофиксации правонарушений установлены для профилактики ДТП, вывод камер из строй повышает опасность дорожного движения.
Отмечается, что все факты вандализма передаются в правоохранительные органы, которые могут возбудить за это правонарушение уголовное дело. Фигурантом такого дела, например, в октябре этого года стал житель Егорлыкского района. Он выстрелил в камеру из охотничьего ружья. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области с помощью камер выявили около 150 должников.