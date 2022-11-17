Отмечается, что все факты вандализма передаются в правоохранительные органы, которые могут возбудить за это правонарушение уголовное дело. Фигурантом такого дела, например, в октябре этого года стал житель Егорлыкского района. Он выстрелил в камеру из охотничьего ружья. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.