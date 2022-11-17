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Расстрелявший дорожную камеру житель Ростовской области заплатит штраф 400 тыс рублей

Сегодня, 10:40
Фото: donland.ru
Разбитая дорожная камера в Ростовской области

В антивандальные боксы поместили 66 передвижных камер фиксации нарушений ПДД на Дону

В Ростовской области за порчу дорожных камер грозит уголовная ответственность, напомнили в правительстве региона.

Власти Ростовской области поместили 66 камер дорожного движения в специальные антивандальные боксы. Это сделано для предотвращения вандализма и порчи камер, которые происходят регулярно. Более того, власти заявляют, что многие злоумышленники выкрикивают угрозы и матерные слова в адрес операторов, обслуживающих камеры.

Чиновники напоминают, что системы видеофиксации правонарушений установлены для профилактики ДТП, вывод камер из строй повышает опасность дорожного движения.

В Ростовской области 322 дорожные камеры продолжат работать, несмотря на санкции
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Отмечается, что все факты вандализма передаются в правоохранительные органы, которые могут возбудить за это правонарушение уголовное дело. Фигурантом такого дела, например, в октябре этого года стал житель Егорлыкского района. Он выстрелил в камеру из охотничьего ружья. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в Ростовской области с помощью камер выявили около 150 должников.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Транспорт#Дорога#Преступность
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