rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростов-на-Дону и еще пять муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме

Сегодня, 20:23
Фото: 1MI
В Ростовской области шесть муниципалитетов до сих пор не получили паспорта готовности к зиме, говорится в сообщении регионального правительства.

Без паспортов готовности к отопительному сезону остаются Азов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, а также Пролетарский, Семикаракорский, Сальский районы.

Всего паспорта готовности к зиме в регионе получили 43 муниципалитета, из которых девять городов и 34 района. Кроме того, в шести муниципальных образованиях вообще нет теплоснабжающих организаций. В связи с этим такая проверка на этих территориях не проводилась.

 

Таганрог впервые за 10 лет получил паспорт готовности к отоплению
Узнать подробнее

В правительстве отметили, что администрации муниципальных образований, которые не сумели получить паспорта готовности к отопительному сезону разрабатывают дорожные карты для устранения замечаний, вынесенных Ростехнадзором. 

Для сравнения паспорта готовности к отопительному сезону 2021-2022 года не получили 19 муниципалитетов.

Ранее губернатор Василий Голубев призвал сразу сообщать о проблемах с отоплением в МинЖКХ Дона.

Читайте также:
Глава ЛНР Пасечник заявил о проблемах с отоплением у границы Ростовской областиСемьи в Ростове-на-Дону заявили, что сосед оставил их без отопления«Прорывы и халатность»: ростовчане жалуются на отсутствие отопления в домах
#Анна Петрова#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Азов#Новочеркасск#Городская среда#ЖКХ#Отопление
Подпишитесь
В Ростове жителей уносит ветром, пока власти модернизируют трамвайную сеть
Вчера, 18:59
Урбанист Зайцев заявил, что вдоль берега Дона нельзя строить здания выше трех этажей
Вчера, 18:42
Ростов сковало многокилометровыми пробками из-за ливня вечером 17 ноября
Вчера, 18:29
Ростовский депутат Водолацкий призвал «долбать» США
Вчера, 18:18
ВСУ обстреляли город в 40 километрах от границы Ростовской области
Вчера, 17:53
Отделение неотложной помощи детям открыли в Ростове-на-Дону
Вчера, 17:50