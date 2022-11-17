Ростов-на-Дону и еще пять муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме

Без паспортов готовности к отопительному сезону остаются Азов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, а также Пролетарский, Семикаракорский, Сальский районы.
Всего паспорта готовности к зиме в регионе получили 43 муниципалитета, из которых девять городов и 34 района. Кроме того, в шести муниципальных образованиях вообще нет теплоснабжающих организаций. В связи с этим такая проверка на этих территориях не проводилась.
В правительстве отметили, что администрации муниципальных образований, которые не сумели получить паспорта готовности к отопительному сезону разрабатывают дорожные карты для устранения замечаний, вынесенных Ростехнадзором.
Для сравнения паспорта готовности к отопительному сезону 2021-2022 года не получили 19 муниципалитетов.
Ранее губернатор Василий Голубев призвал сразу сообщать о проблемах с отоплением в МинЖКХ Дона.