Ростов-на-Дону и еще пять муниципалитетов не получили паспорта готовности к зиме

Всего паспорта готовности к зиме в регионе получили 43 муниципалитета, из которых девять городов и 34 района. Кроме того, в шести муниципальных образованиях вообще нет теплоснабжающих организаций. В связи с этим такая проверка на этих территориях не проводилась.