Согласно данным карт, в Ростове уже в течение трех часов наблюдаются серьезные пробки в центре города, а также в районе Сельмаша, на Ворошиловском проспекте, мосту на Малиновского, а также на проспектах Сиверса и Стачки.
Сейчас город скован восьмибалльными пробками, а значительная часть улиц окрашена в бордовый цвет.
Самые проблемные участки находятся на проспекте Сиверса по направлению от Пойменной к автовокзалу, на Богатяновском спуске, где произошло ДТП, на улице Максима Горького, проспекте Соколова, Михаила Нагибина, а также на протяжении всей улицы Троллейбусной, Менжинского и Нансена, где также карты фиксируют ДТП.
Во время непогоды водителям рекомендуется сбросить скорость и тщательно соблюдать интервал движения с другими транспортными средствами.
Ранее в Ростове концерт вызвал пробки на левом берегу Дона.