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Ростов сковало многокилометровыми пробками из-за ливня вечером 17 ноября

Сегодня, 15:29
Фото: pxhere.com
В Ростове движение в городе парализовало ливнем вечером 17 ноября, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Согласно данным карт, в Ростове уже в течение трех часов наблюдаются серьезные пробки в центре города, а также в районе Сельмаша, на Ворошиловском проспекте, мосту на Малиновского, а также на проспектах Сиверса и Стачки. 

Сейчас город скован восьмибалльными пробками, а значительная часть улиц окрашена в бордовый цвет.

Ситуация на дорогах 17 ноября
Фото: Яндекс.Карты

Самые проблемные участки находятся на проспекте Сиверса по направлению от Пойменной к автовокзалу, на Богатяновском спуске, где произошло ДТП, на улице Максима Горького, проспекте Соколова, Михаила Нагибина, а также на протяжении всей улицы Троллейбусной, Менжинского и Нансена, где также карты фиксируют ДТП. 

Во время непогоды водителям рекомендуется сбросить скорость и тщательно соблюдать интервал движения с другими транспортными средствами. 

Ранее в Ростове концерт вызвал пробки на левом берегу Дона. 

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