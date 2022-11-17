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Ростовский депутат Водолацкий призвал «долбать» США

Сегодня, 15:18
Фото: mil.ru
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий призвал напоминать США о бомбардировках других стран, говорится в его Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал данные посольства Китая со списком стран, которые были подвергнуты бомбардировкам США после Второй Мировой войны. В перечень вошли более 20 государств. 

Водолацкий напомнил, что США за эти действия не было никаких последствий. В том числе не последовало санкций. 

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"Вся эта лицемерная мировая кодла сидит тихо, засунув язык в одно место, когда США кошмарит государства. Долбать их и долбать, напоминать каждый факт преступления США против других стран", - призвал Водолацкий. 

Он считает, что список пострадавших государств нужно транслировать по телевидению круглосуточно. 

Ранее Водолацкий объяснил, почему Шойгу отвел войска на левый берег Днепра.

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