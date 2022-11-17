Парламентарий опубликовал данные посольства Китая со списком стран, которые были подвергнуты бомбардировкам США после Второй Мировой войны. В перечень вошли более 20 государств.
Водолацкий напомнил, что США за эти действия не было никаких последствий. В том числе не последовало санкций.
"Вся эта лицемерная мировая кодла сидит тихо, засунув язык в одно место, когда США кошмарит государства. Долбать их и долбать, напоминать каждый факт преступления США против других стран", - призвал Водолацкий.
Он считает, что список пострадавших государств нужно транслировать по телевидению круглосуточно.
Ранее Водолацкий объяснил, почему Шойгу отвел войска на левый берег Днепра.